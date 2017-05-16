曹雅雯不須解衣陪唱 二度入圍台語歌后

曹雅雯（右）入圍台語最佳女歌手獎。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕第28屆金曲獎今公布入圍名單，其中曹雅雯二度入圍金曲獎台語最佳女歌手獎，目前曹雅雯正積極投入民視《外鄉女》拍攝，消息得知當下，曹雅雯人正搭乘捷運往回家的路上，突然電話響個不停，一接起電話發現手機完全沒電，隨後緊急回復「謝謝金曲奬評審的肯定，她會努力再努力，第二度入圍，希望6月24日頒獎典禮當天把金曲獎抱回家。」

曹雅雯參與民視歌唱選秀節目《明日之星Super Star》，並於2009年成功在台語組衛冕二十關獲得新台幣100萬元獎金，近期曹雅雯往戲劇發展，越來越引人注目，在劇中更演活出唱片圈潛規則「解衣陪唱」，這次二度入圍，曹雅雯心得滿滿，表示「在這日新月異的新世代，台語的迷人依舊亙古不變，我很開心我的作品被肯定，謝謝評審再次看見我的努力，我會一直一直唱下去。」