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張軒睿封冷笑話大王 程予希吻戲一見就笑場

2017/05/16 18:38

張軒睿（右）、程予希一同出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕黃尚禾、張軒睿、程予希、涂善存及庭萱今天（5/17）一同出席影音平台Vidol自製旗艦威劇《我的未來男友》卡司發佈會，現場張軒睿被公認是劇組的「冷笑話大王」，程予希笑說：「我們都會很直接的回他『真的不好笑』。」不過平時看他嘻嘻哈哈慣了，當要認真拍吻戲時，程予希反而一看到他的臉就笑場，只能強逼自己裝鎮定。

張軒睿（右起）、程予希、黃尚禾、庭萱及涂善存一同出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

《我的未來男友》將在6/15於Vidol上線，張軒睿沒事就愛在大家面前「練瘋話」，卻只有涂善存能跟張軒睿搭的上話，沒想到卻被工作人員虧「學壞了」，黃尚禾故意誇涂善存「有禮貌」，因為對張軒睿的笑話很捧場，張軒睿笑回：「我角色很壓抑，情緒一直糾結著，拍完就想要一直亂講話大解放，我不在意別人怎麼看。」

張軒睿（左）、黃尚禾一同出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

庭萱也表示，每次看到張軒睿的眼神，好像又要講出什麼難笑的笑話，自己就先忍不住想笑，張軒睿不解的說：「大家看到我就一直笑，我還想我是不是長得很好笑。」雖然大家一直揶揄他，但他自信滿滿的說：「你們言語傷害都無法擊垮我！」

庭萱出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

張軒睿提到有一場戲，他要生氣的抓著演員的領口，因為當下情緒太重，他氣得小拇指不小心狠狠戳到對方肋骨，當場小拇指有一小塊骨頭碎片刺出，他表示現在仍在包紮讓骨頭定位。

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