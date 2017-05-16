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首頁 > 婉君推

（影音）豬哥亮當靠山提攜 楊繡惠靈堂前淚崩

2017/05/16 17:37

楊繡惠抵達豬哥亮靈堂上香。（記者潘少棠攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕楊繡惠16日來到靈堂上香，悼念豬哥亮，她透露接到消息當下，不敢置信難過到一度呼吸困難，不願接受事實，但打開電視後，看到鋪天蓋地的消息，才終於了解，她心中的大前輩真的已經離開人世間。她今回憶2人相處回憶，難忘豬向導演極力推薦她，恩情記在心中，卻再也無法向豬本人道謝，受訪時也難掩悲傷心情當場痛哭，進靈堂上香時，也和謝金晶相擁而泣。

豬哥亮靈堂。 （記者潘少棠攝）

楊繡惠表示，接到消息當下，她以為是開玩笑，因為她前一天才夢到豬送上鼓勵的擁抱，「夢裡面他拍拍我，叫我不要難過，那個餘溫好真實」，結果醒來後卻接到豬辭世的噩耗，讓她一度無法接受。

她回憶起過去，表示豬對她相當照顧，當初她上節目錄影，豬向她講：「查某啊，你就盡量表演沒要緊，豬大哥會在背後挺你。」希望後輩都能更大的表演空間，讓觀眾看到。而當初豬首部主演電影《大尾鱸鰻》宣傳時，她上豬的節目錄影，當天導演人也在現場，豬也不忘將她拉到導演面前，極力推薦她，「導演她是楊繡惠，她是很好的演員，用她會成功，記得要用她知道嗎？」幫她爭取演出機會，這份恩情讓她至今難忘。

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