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簡宏霖獻吻壽星嚴正嵐 自願當一日奴隸

2017/05/16 17:04

簡宏霖（右）在拍攝《只為你停留》空檔為嚴正嵐慶生。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕嚴正嵐今天（5/16）生日，最近忙著拍攝三立、東森8點華劇《只為你停留》的她，簡宏霖、楊麗音及工作人員在片場出其不意地獻上蛋糕，其中簡宏霖還大方獻吻，讓她又驚又喜！

由於嚴正嵐剛好在珠寶店取景拍攝，簡宏霖故意拿出鑽戒盒送她，她一看到嚇了一跳，沒想到興奮的打開盒子卻發現裡面竟然是空的，壽星尷尬表示心意到就好，簡宏霖頑皮的解釋：「其實真正的生日禮物是當她的一日奴隸，我從一早就溫馨接送，冒著大雨買她平常愛吃的早餐，還送她到拍戲現場，並且為她撐傘。」

簡宏霖（右）、楊麗音（左）在拍攝《只為你停留》空檔，一同為嚴正嵐慶生。（三立提供）

嚴正嵐在《只為你停留》一人分飾雙胞胎兩角，其中姊姊部分不斷使壞，每天都遭受網友攻擊，嚴正嵐笑說：「給最好的生日禮物除了放假之外，就是請不要罵我太兇！」因為她每天都會上網看鄉民們的反應，第一次演出反派的她看完心情都很複雜。

因劇中姊姊角色特徵是塗大紅色口紅，嚴正嵐的哥哥和媽媽甚至提醒她，出門不要塗大紅色的口紅，免得被網友打！簡宏霖則安慰她說：「這是種肯定好嗎！鄉民罵歸罵，但是罵角色，妳不要太介意。」還表示嚴正嵐很有勇氣，走在路上都不戴口罩的。

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