（獨家）《52赫茲》不報金馬？ 魏德聖親解答

魏德聖對於是否報名年底金馬獎，態度保留。（資料照，胡舜翔攝）

〔記者許世穎／專訪〕曾以《海角七號》獲得台北電影獎百萬首獎的導演魏德聖，今年推出新片《52赫茲我愛你》，卻未報名本屆台北電影獎，今傳出連同年底金馬獎也不打算報名。對此魏德聖導演親自解釋，絕對不是怕輸或是要抵制，也沒說一定不報金馬，「是因為我們的電影本身就不是影展片」！

魏德聖表示，當初開拍前就已問過工作人員，且大家都同意他不報名一事，「因為我們拍《52赫茲》本來的目的就是商業跟市場考量，去跟人家爭這個很奇怪」。他說，自己不是抵制獎項，「我們之前的片子也都有報名，只是每部片都不一樣，像這個（《52赫茲》）本身就比較不適合影展」。

他強調，拍攝《52赫茲》也不是為了得獎或入圍才工作的，這次未報名台北電影獎除了早就說好，而且也沒有人提出意見。至於金馬獎是否確定不報，魏德聖表示，如果有工作人員提出報名意願，他才會報名，不然目前也沒有報名打算，「而且就算去金馬獎，也不是每一位工作人員都有機會上台，坐在台下真的不是一件快樂的事，我們一開始就是打算拍一部讓大家覺得開心、看了喜歡的電影，拍攝的過程大家都很開心，這才是最重要的」。