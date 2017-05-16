Afternoon Tea掰了 15家店陸續撤出台灣

Afternoon Tea與統一超協議分手，15家店將陸續結束營業。（記者凃盈如攝）〔記者凃盈如／台北報導〕統一午茶風光Afternoon Tea將撤出台灣。統一超商今表示，由於授權合約已經屆滿，統一超商公司與日本SAZABY LEAGUE協商同意將不再續約，結束Afternoon Tea品牌在台的事業發展，目前Afternoon Tea在台灣共有15家門市，包含餐飲、生活雜貨，確切結束營業時間將視與各百貨公司協議進行。

據了解，統一午茶風光Afternoon Tea，全台共15店，去年營收4億元，去年仍虧損。SOGO表示，Afternoon Tea第一間就開在忠孝館2樓，自2008年起穩定經營，每年業績約8,000萬元，每年起落約2～3%，算表現好的店，一開始聽聞Afternoon Tea將撤出，也感到不相信，SOGO與Afternoon Tea的合約原到明年2月，但目前統一與SAZABY LEAGUE雙方都表示還在協商，也還未考慮到是否由日本接手。

Afternoon Tea日前在新光三越南西店2館2樓的店面，已在3月底撤出，移至地下2樓發展「新概念店」，原店面則由義式蔬食餐廳Miacuccina進駐，至於目前在Mega City板橋大遠百、Top City台中大遠百的店點，遠百表示，配合合約，預計年底前陸續更換。