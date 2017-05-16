小S仆街腳超腫 纏繃帶坐輪椅

小S新片即將上映。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣與林志玲主演電影《吃吃的愛》即將上檔，近日為電影宣傳奔波，節目《姐姐好餓》也將推出第2季，不料16日小S卻在臉書透露，她不慎在飯店跌了一跤，目前只能靠輪椅代步，讓粉絲相當心疼。

小S在臉書表示：「第一天錄完影，竟然在飯店地下室仆街，今天的錄影得坐輪椅了。」並附上受傷的照片，照片中她穿著睡袍坐在輪椅上，左腳腳踝裹著彈性繃帶，一手撐著頭感覺相當無奈，另一張照片中，她受傷的的左腳掌明顯紅腫，所幸並無大礙，休息幾天便能恢復，但仍有許多粉絲留言安慰：「地板忌妒你太美」、「休息幾天別穿高跟鞋」、「就算坐輪椅也展現巨星風采。」

小S不慎在飯店摔倒，靠輪椅代步。（翻攝自臉書）

小S左腳明顯紅腫。（翻攝自臉書）