小S仆街腳超腫 纏繃帶坐輪椅
2017/05/16 14:10
〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣與林志玲主演電影《吃吃的愛》即將上檔，近日為電影宣傳奔波，節目《姐姐好餓》也將推出第2季，不料16日小S卻在臉書透露，她不慎在飯店跌了一跤，目前只能靠輪椅代步，讓粉絲相當心疼。
小S在臉書表示：「第一天錄完影，竟然在飯店地下室仆街，今天的錄影得坐輪椅了。」並附上受傷的照片，照片中她穿著睡袍坐在輪椅上，左腳腳踝裹著彈性繃帶，一手撐著頭感覺相當無奈，另一張照片中，她受傷的的左腳掌明顯紅腫，所幸並無大礙，休息幾天便能恢復，但仍有許多粉絲留言安慰：「地板忌妒你太美」、「休息幾天別穿高跟鞋」、「就算坐輪椅也展現巨星風采。」
相關新聞
- 和林志玲擦出火花 小S：擦你屁股吧！
- 大小S遭「出賣」！最美製作人柴智屏凍齡太嚇人
- 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
- 性感詩人身材太好 小S、林志玲齊聲大讚
- 大S揉夫耳朵曬恩愛 小S淪ㄚ鬟彎腰替汪小菲洗腳
- 輕鬆買NO.1夢想宅
- 小S奪蘇打綠「第一次」 《吃吃的愛》根本半自傳
- 蔡康永變臉 片場一句話逼哭小S
- 12年婚逆升溫 小S終於和老公有共同興趣...
- 小S對未來女婿撂狠話 許老三被下戀愛禁令
- 小S直播爆房事：最近做愛次數很頻繁
- 阿妹出借錄音室 8天后賣聲籲「不再恐同」
- 康熙宿敵下重手 小S濕身摔爛泥
- 陳漢典遭爆睡老闆 小S直播竟被要求「吹」
- 蔡康永告白小S 「這就是我愛妳的方式」
- 小S腫了？扭臀深蹲跳Zumba 驚現大嬸婆味
- （影音）合拍戲變姊妹？ 小S讚林志玲「專業演員」惹淚崩
- 吵出感情 小S拉林志玲進姊妹淘？
推薦新聞