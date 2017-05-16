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無法角逐影帝、新人王 阿樂學長哭哭惹

2017/05/16 13:29

蔡凡熙（左）在《報告老師！怪怪怪怪物！》被陳珮騏痛打三十巴掌。（群星瑞智提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕以《通靈少女》爆紅的「阿樂學長」蔡凡熙演出新片《報告老師！怪怪怪怪物》表現亮眼，然而劇組放棄參賽，確定無緣角逐「台灣第一影帝」。

九把刀執導《那些年，我們一起追的女孩》曾在台北電影節800人大廳舉行世界首映，相隔6年，新片《報告老師！怪怪怪怪物》選擇直接棄賽，男主角鄧育凱、「阿樂學長」蔡凡熙無緣角逐影帝。

蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》飾演不知殘酷為何物的霸凌者。（群星瑞智提供）以《通靈少女》爆紅的「阿樂學長」蔡凡熙，另有演出連奕琦導演新片《痴情男子漢》，將於暑假上映，不過劇組目前仍在後製關係，因此來不及報名本屆競賽。蔡凡熙確定無緣角逐「台灣第一影帝」，也可能錯失最佳新人獎，令人遺憾。

同樣無緣台北電影節講座的還有導演魏德聖《52赫茲我愛你》劇中一票新人演員棉花糖小球、宇宙人小宇、小男孩樂團米非，確定錯失新人獎，3位音樂總監李正帆、李王若涵、嚴云農無緣角逐電影音樂獎項。

《通靈少女》爆紅郭書瑤（左）、蔡凡熙（右）人氣也水漲船高。（公視提供）

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