魏德聖、九把刀因為這理由 棄賽台北電影節

導演魏德聖電影《52赫茲我愛你》確定不參加台北電影節。（果子電影提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾經以《海角七號》奪下台北電影百萬首獎的導演魏德聖以及劈腿作家九把刀，今年有志一同放棄台北電影節本屆台北電影獎報名，令人詫異。

台灣「唯一針對台灣電影人」設立的台北電影獎，今年報名仍爆出爭議，導演魏德聖作品《52赫茲我愛你》及九把刀《報告老師！怪怪怪怪物》兩部佳作都有志一同選擇放棄報名。

而另外一片《上岸的魚》原本求好心切希望先撤片，明年再戰，但影展與劇組雙方對於「初審」 認定不同，該片明年是否能參賽產生爭議，監製姚經玉怒批「公然說謊」，還好李烈從中斡旋，才得以圓滿落幕。

九把刀選擇不參賽、不參展。（資料照，記者潘少棠攝）魏德聖透過片商威視電影向《ET看電影》表示：「《52》一開始就是一部很甜蜜的電影，並不適合影展競賽，因此開拍前導演就有把這個想法告訴團隊的所有夥伴們，大家都支持導演的想法，因此沒有台北電影獎的報名計畫。」

《報告老師！怪怪怪怪物》劇組公關簡單回應：「因為《怪物》7月28日就會在戲院上映，考量宣傳期程的關係，希望早點在全台校園散播口碑，加上很早就已經先答應『政大中文影展』策展人聞天祥老師，因此選擇不參展、不參賽。」