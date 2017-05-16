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魏德聖、九把刀因為這理由 棄賽台北電影節

2017/05/16 13:23

導演魏德聖電影《52赫茲我愛你》確定不參加台北電影節。（果子電影提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕曾經以《海角七號》奪下台北電影百萬首獎的導演魏德聖以及劈腿作家九把刀今年有志一同放棄台北電影節本屆台北電影獎報名，令人詫異。

台灣「唯一針對台灣電影人」設立的台北電影獎，今年報名仍爆出爭議，導演魏德聖作品《52赫茲我愛你》及九把刀《報告老師！怪怪怪怪物》兩部佳作都有志一同選擇放棄報名。

而另外一片《上岸的魚》原本求好心切希望先撤片，明年再戰，但影展與劇組雙方對於「初審」 認定不同，該片明年是否能參賽產生爭議，監製姚經玉怒批「公然說謊」，還好李烈從中斡旋，才得以圓滿落幕。

九把刀選擇不參賽、不參展。（資料照，記者潘少棠攝）魏德聖透過片商威視電影向《ET看電影》表示：「《52》一開始就是一部很甜蜜的電影，並不適合影展競賽，因此開拍前導演就有把這個想法告訴團隊的所有夥伴們，大家都支持導演的想法，因此沒有台北電影獎的報名計畫。」

《報告老師！怪怪怪怪物》劇組公關簡單回應：「因為《怪物》7月28日就會在戲院上映，考量宣傳期程的關係，希望早點在全台校園散播口碑，加上很早就已經先答應『政大中文影展』策展人聞天祥老師，因此選擇不參展、不參賽。」

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