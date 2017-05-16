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（圖多）她們全都撞包 但沒人care

2017/05/16 13:07

好萊塢男星喬治克隆尼夫人艾瑪克隆尼，與老公甜蜜現身。（Longchamp提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在時尚圈有個潛規則，舉凡「撞衫」、「撞包」都是大事，只要跟別一樣，氣勢就矮人一截，時尚品味也會默默被扣分。只有這一包，女星們全都瘋揹，撞包也不怕。

Longchamp在2016年推出Paris Premier系列包款，最早被發現撞包的明星名媛包括：好萊塢女星潔西卡艾芭、紐約第一名媛奧莉薇雅巴勒莫、維秘超模亞歷山卓安布羅休及英國IT girl艾里珊鍾全都被直擊拎著同一包款亮相。

韓國女星金秀賢以長版黑色風衣，搭配象牙白色Paris Premier包款。（圖片翻攝自金秀賢instagram）

結果這陣撞包潮還沒停歇，最近好萊塢男星喬治克隆尼愛妻艾瑪克隆尼、好萊塢女星柔伊莎達娜、英國名模芭碧迪樂芬尼、台灣時尚名媛Melody、演員姚晨、早期藝名為「尤利兒」的南韓女星金秀賢再被「抓包」，拿的都是同一款Paris Premier。

英國超模芭碧迪樂芬妮優雅上街。（Longchamp提供）

該包款的魅力在於使用牛皮搭配小羊皮內裡，而且是法國工匠耗費200道工序打造，因為女明星們太愛了，這一季新品有兩種尺寸，顏色也有象牙白、酒紅、海軍藍拼接巧克力色等選擇，請大家繼續撞下去。

時尚名媛Melody也撞包Paris Premier。（Longchamp提供）

好萊塢女星柔伊莎達娜，以休閒打扮搭配Paris Premier包款。（Longchamp提供）

女星姚晨以一身丹寧打扮搭配Paris Premier包款，現身機場。（Longchamp提供）

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