豬哥亮長眠地 擁恆風水寶地曝光

豬哥亮預定下葬於基隆擁恆文創園區。（記者林欣漢攝）

〔記者林欣漢／基隆報導〕綜藝天王豬哥亮長眠地曝光！

基隆擁恆文創園區。（記者林欣漢攝）

擁恆文創園區副總經理王志欽表示，會進一步與家屬確認安葬細節。（記者林欣漢攝）

豬哥亮昨晨病逝，預計要葬在基隆擁恆文創園區，中國風水地理教授協會理事長陳冠宇表示，擁恆有全台唯一的紫薇帝座帝王穴，周邊有「迴龍顧祖」、「觀音坐帳」、「孔雀開屏」、「葫蘆獻官」等，「該有的條件都有了」，後代子孫必定豐衣足食，昌盛綿延不絕。

中國風水地理教授協會理事長陳冠宇表示，擁恆有全台唯一的紫薇帝座帝王穴，豬哥亮後代子孫會豐衣足食。（記者林欣漢攝）

陳冠宇說，「立足星空」自成一個山窩，是很好的寶穴。（記者林欣漢攝）

擁恆文創園區副總經理王志欽表示，昨天豬哥亮走後，才與家屬有正式接觸，昨天傍晚確定要安葬在擁恆園區「立足星空」這塊地，相信他們先前已有來看過很多次，這個時間點有太多細節要溝通確認，如位置、大小、方向等，這幾天會密集與家屬溝通，以滿足家屬與豬大哥需求為前提，一樣樣再確認，之後再跟外界報告。

豬哥亮預定下葬處，風水師稱是得天獨厚的吉穴。（記者林欣漢攝）

綜藝天王豬哥亮長眠預定地。（記者林欣漢攝）

陳冠宇表示，擁恆「立足星空」這塊地，氣場非常足是真龍真穴，風水學上與天上28星宿相對，若是有福報之人，必定會回到這個點，與天上的本我連結，豬哥亮是一代巨星，他的福報自然會選到這裡。

「他的後代子孫，必定是富貴長壽之格局。」陳冠宇說，「立足星空」自成一個山窩，是一個孔雀開屏穴，前面有個小湖，這個水是一個葫蘆池，造就葫蘆獻官，另外還有鯉躍龍門、雙龍搶珠、烏龜獻壽等，有壽星、群星守護，是很好的寶穴。

另外，陳冠宇提到，對面還有基隆山，就是寶庫，有自己的金庫，這裡有大金庫基隆山，小金庫基隆嶼，代表接到地氣的子孫，必定有很好的金庫和財富，而整個山窩的水凝聚在堂前，能鎖住財富，除帶庫外，只看到水往裡面聚，在天星裡面，不會往外流，代表財富能萬全入庫。

陳冠宇說，這裡的山脈來自雪山山脈，上來迴轉後看到自己身體「迴龍顧祖」，因為有龍脈之氣，豬哥亮後代子孫在職場上會有很多貴人擁戴，造就後代子孫大福貴，而對面的靈泉禪寺，可以看到這裡叫觀音坐帳穴，觀音要來度化世間，他的祖先過往來這裡時，觀音就會引導他到西方極樂世界，「這裡的風水，百分之百都不會有發兇的現象，只有好、沒有壞的現象。」

相關影音