歌迷求加場 劉若英無奈：命一條

劉若英長達3年的全球巡迴演唱會，即將落幕。（相信音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「奶茶」劉若英目前正進行全球巡迴演唱會，好不容易演唱會場次僅剩一隻手就能數完，但卻有不少粉絲要求加場，讓她無奈直呼：「我真的人命一條。」

劉若英歷時3年的巡迴演唱即將畫下句點，終於有完整的時間能夠陪伴家人，不料歌迷卻求她在台北小巨蛋加開最終場，讓她相當掙扎，最後親自在臉書回應：「口口聲聲說要我多休息，妳們知道我壓力有多大嗎？」、「我真的人命一條啦」，除了要陪伴家人外，其他演藝工作也仍在進行，讓她忍不住表示：「你們真的忍心要我返場小巨蛋當最後一場？」但她仍選擇尊重歌迷的意見，讓許多粉絲心疼回應：「我是真的單純想聽奶姐唱歌」、「只有一張椅子和一隻麥克風，我就心滿意足了。」

劉若英臉書全文。（翻攝自臉書）