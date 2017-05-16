限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

歌迷求加場 劉若英無奈：命一條

2017/05/16 12:33

劉若英長達3年的全球巡迴演唱會，即將落幕。（相信音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「奶茶」劉若英目前正進行全球巡迴演唱會，好不容易演唱會場次僅剩一隻手就能數完，但卻有不少粉絲要求加場，讓她無奈直呼：「我真的人命一條。」

劉若英歷時3年的巡迴演唱即將畫下句點，終於有完整的時間能夠陪伴家人，不料歌迷卻求她在台北小巨蛋加開最終場，讓她相當掙扎，最後親自在臉書回應：「口口聲聲說要我多休息，妳們知道我壓力有多大嗎？」、「我真的人命一條啦」，除了要陪伴家人外，其他演藝工作也仍在進行，讓她忍不住表示：「你們真的忍心要我返場小巨蛋當最後一場？」但她仍選擇尊重歌迷的意見，讓許多粉絲心疼回應：「我是真的單純想聽奶姐唱歌」、「只有一張椅子和一隻麥克風，我就心滿意足了。」

劉若英臉書全文。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
（獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」 （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
2017/05/16 07:14
重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
2017/05/16 07:11
謝金晶、謝順福再現靈堂跪拜 比讚遺照象徵輝煌成就 謝金晶、謝順福再現靈堂跪拜 比讚遺照象徵輝煌成就
2017/05/16 10:34
岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」 岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」
2017/05/16 06:44
豬哥亮曾自爆因「一顆肉圓」 離家演戲成天王... 豬哥亮曾自爆因「一顆肉圓」 離家演戲成天王...
2017/05/16 06:42
（獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人 （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
2017/05/16 07:22
因為她缺席 豬哥亮主持界闖出一片天 因為她缺席 豬哥亮主持界闖出一片天
2017/05/16 09:18
日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸 日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸
2017/05/16 10:01
辭世恐怖巧合！豬哥亮去年這天 反擊謝金燕「妳好毒」 辭世恐怖巧合！豬哥亮去年這天 反擊謝金燕「妳好毒」
2017/05/16 07:35
謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂 謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂
2017/05/16 06:00
豬哥亮4子女徹夜守靈 追思堂湧藝界弔唁 豬哥亮4子女徹夜守靈 追思堂湧藝界弔唁
2017/05/16 09:58
豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋 豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋
2017/05/16 07:50
風光送走豬哥亮 鍍金身影烙印靈堂 風光送走豬哥亮 鍍金身影烙印靈堂
2017/05/16 08:08
功夫皇帝自曝離死亡不遠 想改回中國籍被罵慘 功夫皇帝自曝離死亡不遠 想改回中國籍被罵慘
2017/05/16 10:34
艾薇兒驚爆烏龍死訊 2003年早已離世 艾薇兒驚爆烏龍死訊 2003年早已離世
2017/05/16 07:26
豬哥亮長眠地 擁恆風水寶地曝光 豬哥亮長眠地 擁恆風水寶地曝光
2017/05/16 12:12
謝金燕為父助念8小時 遵父遺願做這做事 謝金燕為父助念8小時 遵父遺願做這做事
2017/05/16 06:00
豬哥亮直接土葬 命理師：火葬骨灰埋土易潮濕積水 豬哥亮直接土葬 命理師：火葬骨灰埋土易潮濕積水
2017/05/16 09:03
豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
2017/05/16 06:00
許不了陶大偉豬哥亮 朱延平追憶3大諧星噴淚 許不了陶大偉豬哥亮 朱延平追憶3大諧星噴淚
2017/05/16 09:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.