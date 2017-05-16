（影音）苦等35年！兩代男神延續科幻神片經典

萊恩葛斯林（左）和哈里遜福特（右）合作經典續作《銀翼殺手2049》。（索尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕暌違35年，科幻經典神片《銀翼殺手》，終於推出續作《銀翼殺手2049》！該片今天釋出中文正式預告！除「福伯」哈里遜福特再度出飾招牌角色警探「瑞克戴克」外，金球獎影帝萊恩葛斯林也加入，飾演全新銀翼殺手「K」，兩代殺手將精采飆戲。此外，預告中亦出現全新反派「小丑」傑瑞李透，詮釋複製人公司要角，將詭譎的反烏托邦氣氛帶向最高潮。

《銀翼殺手2049》由《怒火邊界》、《異星入境》導演丹尼維勒納夫執導、大導演雷利史考特監製，劇情延續1982年的《銀翼殺手》概念，時間設定在30年後，由複製人的存在帶出倫理界限的更多探討。釋出的正式預告不論是色調或空間畫面感，都精細呈現充滿前衛感的未來世界，而少數存在於影迷心中的疑問，也終將於續集中層層揭曉。

萊恩葛斯林（右）和哈里遜福特的《銀翼殺手2049》角色海報曝光。（索尼提供）

加拿大導演丹尼維勒納夫受訪時表示：「我很清楚記得當年《銀翼殺手》的開場，不論是音樂的節奏、未來感的洛杉磯，還有整部營造出的煙霧、黑暗感，都讓我非常震撼！可以說是這部電影讓我萌生成為導演的渴望，且這次我們的團隊非常棒，失敗是不被接受的。」《銀翼殺手2049》10月6日在台上映。

《銀翼殺手2049》正式預告：