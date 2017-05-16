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艾瑪華森憂隱私外洩 自爆連「這個」都不用

2017/05/16 11:59

艾瑪華森在片中順從公司的安排，全天候直播分享自己的生活。（CatchPlay提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕影星艾瑪華森最近演出新片《直播風暴》，反思科技與隱私間的權衡，她日前受訪時坦言，自己對網路與科技一直都存在著巨大的恐懼，甚至曾經為了保護隱私，連手機都不用，直呼「完全不想讓自己的隱私，在網路上被人透過一個帳號看光光。」

艾瑪華森呼籲：「少在社群媒體上分享自己生活點滴。」她認為，就像電影中一樣，現在大家都在瘋「直播」，但使用者到底知不知道，公開自己隱私所換得的代價是什麼，這個問題希望大家深思。

湯姆漢克斯在片中詮釋無良的網路科技企業老闆。（CatchPlay提供）身為媒體寵兒的艾瑪華森也坦言，對網路與科技一直都存在著巨大的恐懼，甚至曾經為了保護隱私，連手機都不用，「我刪除了手機中的郵件APP，甚至有段時間完全不用手機，對於這樣的科技產品，應該是我控制它，而非被控制，我才不想動不動就要拍照上傳網路、或隨時查看信件，來控制我的生活。」

《直播風暴》講述貝利（湯姆漢克斯飾）創立了全球最強大的網路科技企公司「環網」，梅兒（艾瑪華森飾）幸運擠進這家夢寐以求的公司，在裡面力求表現，更順從公司的安排，全天候直播分享自己的生活，當她因直播成名、享受粉絲的愛戴，卻也發現自己開始出賣隱私、良知和自我。該片將於5月19日在台上映。

相關影片：（取自YouTube，如遭移除請見諒）

https://www.youtube.com/watch?v=o_7GCKGzTMI

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