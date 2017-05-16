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（影音）許維恩大阪約會KID 嬌嗔告白閃爆

2017/05/16 11:40

許維恩（左）和KID（右）去年鬆口認愛。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許維恩和「KID」林柏昇傳了多年緋聞，直到去年兩人終於鬆口承認交往，認愛後小倆口時不時會在社群網站上放閃，感情甜蜜。他們近日還跑到日本大阪約會，只見許維恩蹦蹦跳跳地走在前頭，不時回頭對著KID甜笑，讓粉絲直喊：「太閃啦！」

許維恩不時轉頭對KID甜笑。（翻攝IG）

許維恩15日在Instagram上傳一支由KID掌鏡的影片，只見她披著一件灰色罩衫，活蹦亂跳在人來人往的道頓堀，鏡頭後的KID突然說：「怎麼可以這麼自然？」許維恩沒有因為聽到KID喊話而停下動作，反而嘟嘴撒嬌：「怎麼不來追我？」讓KID連忙安撫：「有啊！我有追妳啊！」小倆口間的可愛互動閃瞎不少網友。

相關影片（影片來源Instagram，如遭移除請見諒）

我就這麼自然～怎樣？追我啊！！！

許維恩sharon（@sharon701111）分享的貼文 於 張貼

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