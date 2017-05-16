《神鬼奇航5》驚傳被盜 迪士尼拒付鉅額贖金

由強尼戴普主演的《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》，成為駭客下手目標。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼影業總裁鮑伯艾格今在紐約表示，駭客將一部該公司未上映電影全片駭走，並向片方要求贖金，否則將洩露資源。艾格雖未透露影片名字，但表示迪士尼拒絕支付贖金，現在正在跟美國FBI合作，而根據外媒《Deadline》確認，被駭走全片的電影，正是《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》。

艾格透露，駭客向迪士尼勒索了鉅額的比特幣（網路虛擬貨幣），如果拒絕支付，將公開前5分鐘片段，然後每次再公開20分鐘片段，直到得到他們所要求的。FBI則說，有時候駭客要求的贖金，對於大型片商付出的巨額行銷費來說，其實九牛一毛，但對小片商來說卻相當要命。但就算片方真的很有錢，花錢了事，可能會讓駭客食髓知味。

先前也有駭客在Netflix拒絕支付贖金之後，在盜版網站上傳10集的《勁爆女子監獄》第五季，但贖金數目未公開。這10集比Netflix的首播時間6月9日整整早了6周，但目前尚未得知勒索Netflix的駭客，和駭走《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》的是不是同一個組織。

《勁爆女子監獄》第5季將於6月登場。（Netflix提供）

不過以Netflix的案例來看，駭客的計畫不僅失敗，《勁爆女子監獄》被盜一事更成為這部影集的免費宣傳，Netflix的股票在影集被洩露2天後不減反增。尤其被流出的第10集結尾正好留了個大伏筆，據說比第四季最後一集還精彩，由於第五季的最後3集並沒有外洩，現在在網路上看了前10集的人，反而想花錢補完後面3集，也是另類行銷案例。

《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》5月24日在台上映。