謝金晶、謝順福再現靈堂跪拜 比讚遺照象徵輝煌成就

謝金晶（左起）、謝順福與妻子抵達豬哥亮靈堂祭拜。（記者潘少棠攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕「搞笑天王」豬哥亮昨清晨辭世，享壽70歲，目前追思靈堂已布置好，午對外開放，可供親友及粉絲前來悼念，一早導演黃朝亮也現身致意，「希望他到另個世界也能繼續當天王」。與他私交甚篤的議員周勝考稍早也受訪，透露為何會挑選微笑比讚的照片，來當作豬的遺照。

周勝考表示照片是由兒女們挑選，特地選擇與他生前歡樂形象相符的照片，該張照片是豬在MV《老伴》中的裝扮，也是象徵他在歌壇的輝煌。他透露豬的女兒謝金燕、謝金晶都一直待到近早上才先行返家休息，大兒子謝順福則是全程相伴守靈。

豬的女兒謝金晶昨晚從印尼返台後，淚崩直奔靈堂，一看到父親照片就雙膝跪下，場面令人鼻酸。昨她徹夜守靈，直到清晨5點多才返家休息。稍早近10點，她再度返回靈堂跪拜並入內休息。不到10分鐘，她再度跟著謝順福夫婦現身，3人齊在靈堂前虔誠跪拜，之後隨即快閃入內。

豬哥亮靈堂已佈置完成。（記者潘少棠攝） 謝金晶（左）、謝順福（右）與妻子（中）抵達豬哥亮靈堂祭拜。（記者潘少棠攝）