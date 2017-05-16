限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

謝金晶、謝順福再現靈堂跪拜 比讚遺照象徵輝煌成就

2017/05/16 10:34

謝金晶（左起）、謝順福與妻子抵達豬哥亮靈堂祭拜。（記者潘少棠攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕「搞笑天王」豬哥亮昨清晨辭世，享壽70歲，目前追思靈堂已布置好，午對外開放，可供親友及粉絲前來悼念，一早導演黃朝亮也現身致意，「希望他到另個世界也能繼續當天王」。與他私交甚篤的議員周勝考稍早也受訪，透露為何會挑選微笑比讚的照片，來當作豬的遺照。

周勝考表示照片是由兒女們挑選，特地選擇與他生前歡樂形象相符的照片，該張照片是豬在MV《老伴》中的裝扮，也是象徵他在歌壇的輝煌。他透露豬的女兒謝金燕、謝金晶都一直待到近早上才先行返家休息，大兒子謝順福則是全程相伴守靈。
豬的女兒謝金晶昨晚從印尼返台後，淚崩直奔靈堂，一看到父親照片就雙膝跪下，場面令人鼻酸。昨她徹夜守靈，直到清晨5點多才返家休息。稍早近10點，她再度返回靈堂跪拜並入內休息。不到10分鐘，她再度跟著謝順福夫婦現身，3人齊在靈堂前虔誠跪拜，之後隨即快閃入內。

豬哥亮靈堂已佈置完成。（記者潘少棠攝）謝金晶（左）、謝順福（右）與妻子（中）抵達豬哥亮靈堂祭拜。（記者潘少棠攝）

相關新聞

推薦新聞
（獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」 （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
2017/05/16 07:14
殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
2017/05/16 06:13
岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」 岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」
2017/05/16 06:44
豬哥亮曾自爆因「一顆肉圓」 離家演戲成天王... 豬哥亮曾自爆因「一顆肉圓」 離家演戲成天王...
2017/05/16 06:42
不捨最強對手殞落 張菲嘆「南豬」太糊塗… 不捨最強對手殞落 張菲嘆「南豬」太糊塗…
2017/05/16 07:09
（專訪）楊登魁為了他 曾開訓豬哥亮 （專訪）楊登魁為了他 曾開訓豬哥亮
2017/05/16 07:32
（獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人 （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
2017/05/16 07:22
（獨家）有人嗆討債！豬哥亮生前不敢南下宣傳電影 （獨家）有人嗆討債！豬哥亮生前不敢南下宣傳電影
2017/05/16 08:41
辭世恐怖巧合！豬哥亮去年這天 反擊謝金燕「妳好毒」 辭世恐怖巧合！豬哥亮去年這天 反擊謝金燕「妳好毒」
2017/05/16 07:35
日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸 日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸
2017/05/16 10:01
艾薇兒驚爆烏龍死訊 2003年早已離世 艾薇兒驚爆烏龍死訊 2003年早已離世
2017/05/16 07:26
因為她缺席 豬哥亮主持界闖出一片天 因為她缺席 豬哥亮主持界闖出一片天
2017/05/16 09:18
史上第一隻異形是他演的 「K-Y」潤滑液搞出黏稠感 史上第一隻異形是他演的 「K-Y」潤滑液搞出黏稠感
2017/05/16 07:37
Freddy聽豬哥亮的話 挑老婆找這款ㄟ Freddy聽豬哥亮的話 挑老婆找這款ㄟ
2017/05/16 07:27
謝金晶守靈8小時淚崩 豬哥亮靈堂中午開放弔唁 謝金晶守靈8小時淚崩 豬哥亮靈堂中午開放弔唁
2017/05/16 06:58
功夫皇帝自曝離死亡不遠 想改回中國籍被罵慘 功夫皇帝自曝離死亡不遠 想改回中國籍被罵慘
2017/05/16 10:34
豬哥亮直接土葬 命理師：火葬骨灰埋土易潮濕積水 豬哥亮直接土葬 命理師：火葬骨灰埋土易潮濕積水
2017/05/16 09:03
豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
2017/05/16 06:00
AV女優整成蛇精女 復活宣告進軍無碼界 AV女優整成蛇精女 復活宣告進軍無碼界
2017/05/16 08:36
余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」 余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」
2017/05/16 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.