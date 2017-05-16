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范冰冰要婚了？李晨鬆口「忙完電影就娶妳」

2017/05/16 10:38

范冰冰（右）與李晨（左）戀情公開後，常在微博放閃。（翻攝自范冰冰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員李晨與范冰冰因拍攝電視劇《武媚娘傳奇》擦出愛火，已交往近3年的時間，兩人感情甜蜜，但婚事始終沒有下文，李晨近日卻突然說：「忙完這部電影我就娶你。」並標記范冰冰，讓許多粉絲相當驚喜。

李晨首部執導的電影15日公布宣傳海報，而好兄弟鄧超的微博隨即轉發海報，並表示：「大家好，我是李晨，《天空獵》是我人生第一部導演作品，希望大大多多支持。」接著竟然還說：「忙完這部電影我就娶妳。」並標記范冰冰，而李晨的微博也在底下留言回應：「我是鄧超。」讓許多網友嚇了一跳，但不少人仍認為是鄧超假冒李晨發文，隨後范冰冰也留言表示：「超哥是催婚團上海分團團長。」絲毫不介意鄧超用她的婚事來開玩笑。

鄧超微博自稱是李晨。（翻攝自微博）

李晨、范冰冰留言回應。（翻攝自微博）

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