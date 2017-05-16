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因為她缺席 豬哥亮主持界闖出一片天

2017/05/16 09:18

豬哥亮15日清晨5點左右因病逝世。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮大腸癌末辭世，令眾人感到相當不捨，原本默默無聞的豬哥亮，能變成如今大家口中的「綜藝天王」，是因為當年代替主持人費貞綾臨場上陣，靠著「豬式幽默」才意外展開主持之路。

《蘋果日報》報導，豬哥亮14歲加入劇團負責拉幕，某次替劇團演員登台表演，獲不少好評，因此一退伍，劇團導演游啟東便找他演出《廖添丁》裡的「豬哥亮」，此後他便以豬哥亮當作藝名，小有名氣後，豬哥亮進入楊登魁在高雄創辦的「藍寶石大歌廳」，擔任導演與編劇，某天主持人費貞綾因故缺席，由他登台頂替，與余天、黃西田等人搭檔，為觀眾帶來不少「笑果」，因此奠定了他在主持界的發展，之後所主持的節目「豬哥亮歌廳秀」，更是眾人共同的美好記憶。

費貞綾1991年剃渡出家。（翻攝自YouTube）

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