日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸
2017/05/16 10:01
〔娛樂頻道／綜合報導〕8點檔《甘味人生》不設限，謝承均飾演高克威一角為躲避反派，搞出炸死一招，事前所製造的「假人頭」引網友噴笑。近日日劇《貴族偵探》出現超逼真假人頭，讓不少網友笑虧：「是在嗆甘味人生嗎？」
日劇《貴族偵探》在劇組官方推特放上一張照片，照片中演員松重豐，捧著在劇中跟自己長超像的假人頭合照，假人頭不僅長像相似，就連臉上的痣與皺紋都與該演員相同，讓不少網友想起日前本土劇《甘味人生》也用假人頭演出主角詐死的情景，便把2張假人照片一起做比對，並笑稱：「是在嗆聲甘味人生嗎？」讓不少觀眾笑翻。
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