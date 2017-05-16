KID指插辜莞允那裡 幫推寫真被酸爆
2017/05/16 08:58
KID個性幽默風趣，深受不少粉絲喜愛。（翻攝臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「KID」林柏昇早期從團體「CIRCUS」出道，個性幽默風趣、擅長搞怪的他深受不少粉絲愛戴。他昨日為了幫忙宣傳「Nono」辜莞允的新寫真集，在臉書上曬出2人合照，沒想到他的手卻放在不該放的地方，另大票網友留言：「你手放在哪裡！」
KID昨天在臉書上發文力挺辜莞允寫真集：「太刺激流鼻血了！一堆男友視角～厲害的!扯翻天～。」令人眼睛為之一亮的是，KID在與辜莞允並肩的合照裡，特地把寫真書拿起入鏡，並用另隻手指向封面照，不過手指擺放的位置，正好指向封面裡辜莞允胸部的位置，讓不少網友搞笑說：「手指頭放在哪裡」、「許維恩生氣哦，你的手擺那裡。」
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