豬哥亮曾自爆因「一顆肉圓」 離家演戲成天王...

豬哥亮一生精彩，是台灣秀場傳奇！（翻攝臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮昨因大腸癌病逝，回顧他的一生精采萬分，早期以「秀場天王」稱霸中南部，卻欠下鉅債「出國深造」10年，2009年因為吃黑輪被媒體拍到，重返綜藝圈東山再起，創下高峰。他曾上節目自爆，年輕時決心離家、跟團演歌仔戲的由來，竟然是跟一顆肉圓有關。

「三立新聞」報導，豬哥亮曾接受專訪，透露小時候、出道前的生活，他笑說，念小學功課不好，班上的46、47、48名都留級，他則恰好以45名勉強畢業。

報導提到，豬哥亮也談到展開演藝生涯的源由，竟是因為「一顆肉圓」牽線，他說，早年在戲院看戲，有一天男主角剛好到戲院旁吃肉圓，他就把這幾天的劇情講給男主角聽，男主角覺得很厲害，說要做個朋友，男主角聊了聊還鼓勵他說，「假如來學演戲，你會是大角色喔，會紅喔」，豬哥亮受到鼓勵後決心離家，跟著戲團演出，並自我推薦站上舞台。

豬哥亮還透露，自己拍電影從未拿過劇本，都是編劇告訴他前後劇情，要拍什麼，他就臨場發揮演出。

好友張帝曾在豬哥亮的節目上提到，當年豬哥亮到藍寶石應徵沒錄取，但看到豬哥亮在台上的臨場反應和表演都很優秀，拍胸脯向歌廳經理推薦，認為豬哥亮一定會大紅，而豬哥亮果真成為秀場傳奇！