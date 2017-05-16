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殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家

2017/05/16 06:13
豬哥亮昨天病逝，震驚全台。（記者趙世勳攝）豬哥亮昨天病逝，震驚全台。（記者趙世勳攝）

〔即時新聞／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮昨天清晨因大腸癌病逝，享壽70歲，各界哀慟。早期老搭檔邢峰昨天回憶說，豬哥亮本名叫謝新達，外號叫「師公達仔」，因為他出道前做過殯葬業的師公，也透露當年豬哥亮如何豪賭。

邢峰透露當年和豬哥亮的往事。（資料照，記者張文川攝）邢峰透露當年和豬哥亮的往事。（資料照，記者張文川攝）

本報報導，豬哥亮在「秀場」靠著獨特馬桶蓋頭、經典黃腔，逗得台下觀眾哈哈大笑，一個月的主持收入高達千萬，但好賭的他用錢滾錢，賭到後期已拿不到酬勞，酬勞直接還賭債跟續賭，好友邢峰也曾阻止過他，「但豬哥亮就是不聽！我能怎麼樣？」刑峰說，不只他勸，廖峻也勸，大家都在勸。但短暫聽得下去，眼前問題解決了，「他有他自己的性格主張跟想法，不是我們可以控制他的啊！」

《蘋果日報》報導，豬哥亮曾和邢峰、廖峻3人天天在喜相逢歌廳表演，台下整天都座無虛席。邢峰透露，豬哥亮借來300萬還賭債，但總是只先還150萬，其他的錢繼續賭，就是這樣來來去去賭不完。當時豬哥亮1天可進帳2萬多元，後期作秀1天更有10萬元落袋，這麼會賺，卻敗在賭。

報導提到，豬哥亮從高雄藍寶石大歌廳發跡，當地的高源當舖張老闆回憶，當年歌廳人聲鼎沸，直到1988年10月，豬哥亮在歌廳後方遭槍擊，成為是非之地，歌廳最後關門，後來改建。

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