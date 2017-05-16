架走強尼戴普就是他！好萊塢終極保鑣身分曝光

強尼戴普日前在首映會被保鑣架走，照片在網路瘋傳。（翻攝網路）〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢男星「強哥」強尼戴普日前出席新片《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》全球首映會，一張簽名簽到欲罷不能、被保鑣架走的照片，在網路瘋傳，外媒也曝光這位大膽的保鑣身分，原來是跟了強哥16年的保鑣傑瑞，不僅當過他和前妻安伯赫德離婚官司中的證人，還曾跟過不少巨星。

當初安柏和強哥離婚、家暴鬧得沸沸湯湯，她指控強哥用手機打她，更在法庭上的聲明指出「我向傑瑞喊『請幫幫我』，跟他說如果強尼再打我一次，我就報警！」她更在禁制令的紀錄資料中提到「我聽見傑瑞說『老闆，拜託』，但強尼繼續尖叫、摔東西，最後離開房間。」

不過傑瑞對安柏的指控提出異議，他的證詞提到，當天突然聽見安柏尖叫，幾秒鐘之內他就衝進屋裡，看見強尼在廚房，安柏則在客廳的沙發上，兩人至少距離6米多，並沒有什麼肢體衝突。他表示：「她說的事情不是真的，她在編故事，為了傷害強尼的名譽，讓自己看起來像受害者，她把他所做的事情誇張了，好在離婚中可以分到更多利益，這是她編的謊話，我不相信她，強尼不會傷害她。」

強尼戴普對簽名相當狂熱。（法新社）之後的故事就是大家所知道的，強哥和安柏和解，雙方無需支付贍養費，更有保密協定規定雙方不許在採訪、社群網站上討論這段關係。更在取消限制令的聯合聲明中表示，「任何一方都沒有為了金錢而做出虛假指控，也從來沒有過身體、甚至精神方面傷害的企圖。」

而傑瑞身為英國保全專家，當過許多好萊塢巨星的私人保鏢，包括「披頭四」成員保羅麥卡尼、阿諾史瓦辛格、茱莉亞羅勃茲等人。他已經為52歲的強哥工作超過16年，包括每一次全球宣傳、走遍世界，雖然頭髮略白，但看他架走強哥的姿態，體力絲毫不減。

強哥新片《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》5月24日在台上映。