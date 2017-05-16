楊登魁為了他 曾開訓豬哥亮

2009年豬哥亮（右）跑路復出，與楊登魁（左）一抱泯恩仇。（資料照）〔記者陽昕翰／台北報導〕豬哥亮大腸癌末病逝台大醫院，金曲歌王洪榮宏昨天受訪說:「他就這樣走了，真的很遺憾！」只是豬哥亮與洪榮宏相識超過40年，近年卻傳洪榮宏遭豬哥亮「封殺」，當時還靠已故影視大亨楊登魁的一通電話，洪、豬二人才破冰。

談到彼此的交情，洪榮宏說:「大概從我還沒成名前，15歲的時候，就有受過高雄歌廳秀的邀約，像是喜相逢或是藍寶石。」透露豬哥亮已是知名主持，在南台灣一直都很有人氣。

洪榮宏接著談到:「我15歲碰到豬哥亮的時候，通常都是叫他叔叔，包括江蕙還沒有成名之前，都是跟著我這樣叫他，不過後來他（出國深造）復出的時候，就很不喜歡我叫他叔叔這個頭銜。」

金曲台語歌王洪榮宏。（華特提供）洪榮宏透露與豬哥亮在秀場上常碰頭，幾次的合作下來，幾乎都是票房的保證，「我們常在後台為了研究節目聊天，豬哥亮相當敬業，因為他也是我爸爸洪一峰的歌迷，很了解我爸爸的歌，會給我一些建議。」

不過後來豬哥亮「出國深造」10年，直到這些年風光復出，2人才又有機會碰面，只是洪榮宏卻對一件事感到納悶，「大概是7年前我推出專輯《上愛的人》，那時候唱片公司有幫我安排《豬式會社》的通告，卻遲遲沒有排上。」

結果當楊登魁得知此事，立刻當著洪榮宏面前，打了通電話給豬哥亮，洪榮宏說:「我只聽到楊老闆在唸，你豬喔，實在是，洪榮宏的新歌出來，他都叫你叔叔的人，怎麼可以這麼做，要請他來上節目。」豬哥亮最後則笑著向楊登魁道歉。

洪榮宏說：「最後我也上了他的節目兩、三次，我個人覺得是沒什麼事。」至於豬哥亮今年癌末住院來，他也一直想轉達關心，最後抱憾未能見到老友，洪榮宏說：「希望能夠找時間，親自到靈堂向他致意。」