限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

楊登魁為了他 曾開訓豬哥亮

2017/05/16 07:32

2009年豬哥亮（右）跑路復出，與楊登魁（左）一抱泯恩仇。（資料照）〔記者陽昕翰／台北報導〕豬哥亮大腸癌末病逝台大醫院，金曲歌王洪榮宏昨天受訪說:「他就這樣走了，真的很遺憾！」只是豬哥亮與洪榮宏相識超過40年，近年卻傳洪榮宏遭豬哥亮「封殺」，當時還靠已故影視大亨楊登魁的一通電話，洪、豬二人才破冰。

談到彼此的交情，洪榮宏說:「大概從我還沒成名前，15歲的時候，就有受過高雄歌廳秀的邀約，像是喜相逢或是藍寶石。」透露豬哥亮已是知名主持，在南台灣一直都很有人氣。

洪榮宏接著談到:「我15歲碰到豬哥亮的時候，通常都是叫他叔叔，包括江蕙還沒有成名之前，都是跟著我這樣叫他，不過後來他（出國深造）復出的時候，就很不喜歡我叫他叔叔這個頭銜。」

金曲台語歌王洪榮宏。（華特提供）洪榮宏透露與豬哥亮在秀場上常碰頭，幾次的合作下來，幾乎都是票房的保證，「我們常在後台為了研究節目聊天，豬哥亮相當敬業，因為他也是我爸爸洪一峰的歌迷，很了解我爸爸的歌，會給我一些建議。」

不過後來豬哥亮「出國深造」10年，直到這些年風光復出，2人才又有機會碰面，只是洪榮宏卻對一件事感到納悶，「大概是7年前我推出專輯《上愛的人》，那時候唱片公司有幫我安排《豬式會社》的通告，卻遲遲沒有排上。」

結果當楊登魁得知此事，立刻當著洪榮宏面前，打了通電話給豬哥亮，洪榮宏說:「我只聽到楊老闆在唸，你豬喔，實在是，洪榮宏的新歌出來，他都叫你叔叔的人，怎麼可以這麼做，要請他來上節目。」豬哥亮最後則笑著向楊登魁道歉。

洪榮宏說：「最後我也上了他的節目兩、三次，我個人覺得是沒什麼事。」至於豬哥亮今年癌末住院來，他也一直想轉達關心，最後抱憾未能見到老友，洪榮宏說：「希望能夠找時間，親自到靈堂向他致意。」

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮債留子孫？ 法界人士：建議謝金燕拋棄繼承 豬哥亮債留子孫？ 法界人士：建議謝金燕拋棄繼承
2017/05/15 23:33
重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
2017/05/16 07:11
豬哥亮「出國深造」舊地 去年清瘦還代言友人民宿 豬哥亮「出國深造」舊地 去年清瘦還代言友人民宿
2017/05/15 23:39
岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」 岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」
2017/05/16 06:44
謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂 謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂
2017/05/16 06:00
（獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」 （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
2017/05/16 07:14
（獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人 （獨家）豬哥亮招牌「馬桶蓋」 梳髮費超驚人
2017/05/16 07:22
艾薇兒驚爆烏龍死訊 2003年早已離世 艾薇兒驚爆烏龍死訊 2003年早已離世
2017/05/16 07:26
Freddy聽豬哥亮的話 挑老婆找這款ㄟ Freddy聽豬哥亮的話 挑老婆找這款ㄟ
2017/05/16 07:27
辭世恐怖巧合！豬哥亮去年這天 反擊謝金燕「妳好毒」 辭世恐怖巧合！豬哥亮去年這天 反擊謝金燕「妳好毒」
2017/05/16 07:35
豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋 豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋
2017/05/16 07:50
怕當爸沒人氣？ 陳冠希開唱問歌迷這句話... 怕當爸沒人氣？ 陳冠希開唱問歌迷這句話...
2017/05/15 22:52
豬哥亮借錢功力高 曾遭粉絲獻花恐嚇討債 豬哥亮借錢功力高 曾遭粉絲獻花恐嚇討債
2017/05/16 07:45
《冠軍女兒》全台飆破1.36億 中國票房逆轉奪冠 《冠軍女兒》全台飆破1.36億 中國票房逆轉奪冠
2017/05/16 07:16
風光送走豬哥亮 鍍金身影烙印靈堂 風光送走豬哥亮 鍍金身影烙印靈堂
2017/05/16 08:08
子瑜怪力打飛外星人 新歌MV「愛心舞」讓人戀愛了 子瑜怪力打飛外星人 新歌MV「愛心舞」讓人戀愛了
2017/05/16 07:11
余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」 余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」
2017/05/16 06:00
豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
2017/05/16 06:00
驚現女版蛇精男？ 46歲日星大變臉 驚現女版蛇精男？ 46歲日星大變臉
2017/05/16 08:03
《異攻隊2》連霸北美、全球冠軍 《異形》稱霸全台 《異攻隊2》連霸北美、全球冠軍 《異形》稱霸全台
2017/05/16 07:18
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.