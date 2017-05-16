（獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」

傅天穎（左起）、兒子小天子、陳子強於10年前拍的婚紗。（資料照）

〔記者鍾智凱／台北報導〕傅天穎上月因不明原因驚傳崩潰就醫，她母親節受訪透露，收到兒子親手製作的卡片，透露近來過得很辛苦，因為上個月過勞，被判肩膀沾黏，加上重感冒，她跟兒子、老母全家都重感冒，現在收入又不穩定，導致她陷入絕境，聽到前夫近況更怒。

她指控前夫陳子強，已經很久沒來看小孩，對外還稱隔2周看一次兒子「小天子」，她說：「我都有記筆記的習慣，他去年整整一年只來看過小孩子3次！」今年粗估則是約2次，她說：「在外面認養那麼多孩子，卻對自己的孩子這樣，我沒有要激起什麼衝突，只希望別傷害孩子，只是這實在讓我太傷心了。」

陳子強經紀人昨表示，不願隨傅天穎起舞，並認為陳子強是有餘力，才會認養別的孩子，主要心力當然還是放在疼愛親生的小天子，且陳子強還經常親手做便當送給小天子吃；此外教育費也照常付。

目前陳子強與舞蹈辣師陳以仁交往穩定，2人如老夫老妻一般，但目前暫無結婚打算，近來的事業重心常拍公益微電影、短片等，十分正面；傅天穎則是2009年婚變以來，就未再走入婚姻，還曾鬧出公園事件，這幾年來靠宗教洗滌身心。