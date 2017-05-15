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豬哥亮「出國深造」舊地 去年清瘦還代言友人民宅

2017/05/15 23:39
豬哥亮去年南下拍片也為友人代言民宿。（記者蔡宗憲攝）豬哥亮去年南下拍片也為友人代言民宿。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕秀場天王豬哥亮癌逝，南下墾丁的台26線路旁，還掛著他去年為友人民宿拍攝的代言看板，看板上的照片看的出臉孔清瘦，不若當年神采奕奕，與恆春半島淵源甚深的豬哥亮，除了「出國深造」曾在恆春待過許久，不少滿州廟宇也曾有他朝拜的身影，當地友人都對喜劇天王隕落相當不捨。

豬哥亮去年南下拍片也為友人代言民宿。（記者蔡宗憲攝）豬哥亮去年南下拍片也為友人代言民宿。（記者蔡宗憲攝）

豬哥亮去年南下拍片也為友人代言民宿。（記者蔡宗憲攝）豬哥亮去年南下拍片也為友人代言民宿。（記者蔡宗憲攝）

去年拍攝國片「大釣哥」，豬哥亮及劇組曾南下墾丁，順便為好友的民宿開幕代言，大大的看板至今仍位在前往墾丁必經道路，今天不少民眾特別停車拍照留念，廣告上的豬哥亮病容明顯，看的出他為朋友特別相挺拍攝。

除了去年拍攝「大釣哥」，當年「出國深造」躲到恆春，在一家飯店住了段時日，甚至向小店老闆娘借過20萬週轉，後來豬哥亮復出後相當念舊，2013年打聽到飯店老闆女兒出嫁，沒收到喜帖還專程南下祝賀。

一家滿州廟宇住持透露，豬哥亮「進修」時曾到該廟朝拜10次左右，也曾向乩童問事，當時土地公曾轉告要豬哥亮不要再賭，他每次都帶著當時的老婆及幼子，吸引不少信眾跟著前往，但復出後就不曾再看過，得知他過世消息相當不捨。

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