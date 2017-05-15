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昨夜豬哥亮才入夢 陳亞蘭慟夢醒天人永隔

2017/05/15 22:49

豬哥亮（左）、陳亞蘭曾在第50屆電視金鐘獎頒獎典禮重現招牌單元「嘉慶君」，如今成絕響。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳亞蘭過去曾與豬哥亮連續搭檔主持中視《萬秀豬王》、《華視天王豬哥秀》，今天一早她得知豬哥亮大腸癌末期病逝消息後哀痛不已，經過一整天的時間平復心情，直到傍晚她才在臉書傷心寫下：「到現在腦袋還是一片空白……」不敢相信心目中的豬大哥已經離世，表示：「昨晚你還到我的夢裡…這也是我第一次夢到你。」

陳亞蘭提到，夢中的豬哥亮脖子還是掛他的招牌麥克風在主持著節目，並且在一段高難度表演中贏得了熱烈的掌聲，當節目結束後，陳亞蘭與豬哥亮及謝金晶開心聊天，只是沒想到夢中聊著聊著，卻被手機的震動聲驚醒，當時早上8點多，她直覺「一定有事」，果不其然從經紀人口中得知豬哥亮已過世，她難過的說：「我不願相信這是真的！」

陳亞蘭文中提到，在別人眼中，豬哥亮是一代巨星，但在她的眼中則是一位面面俱到的大哥，更認為他是出生來吃這行飯的人。談到與豬哥亮合作感想，陳亞蘭認為，跟他合作主持充滿驚奇、刺激，因為他從來不按牌理出牌，而她自己就隨時準備著接招。回憶豬哥亮主持節目時，在著裝完畢上台前，總會緩步過來叫陳亞蘭一聲：「水月她女兒啊！」她也會回他一句：「謝金晶她老爸！」之後2人便勾著手一同步入攝影棚，如今天人永隔，陳亞蘭想到再也聽不到這些對話，甚至再也牽不到豬哥亮的手，不捨表示：「豬大哥，我的表現你還滿意嗎？你知道嗎？你這次的不按牌理出牌，我真的難以接招了…。」句句令人動容。

只要有效果，無論娶幾個老婆，生什麼病，豬哥亮都經得起開玩笑，也讓陳亞蘭敬佩他是「無人可取代的奇蹟」、「天王級的人物」，她說：「我相信，他不會浪費他的天份，在另一個國度，他已經掛起胸前的麥克風登場，昨天的夢已經印證，現在他身輕如燕，健康的聲如洪鐘，叱吒舞台談笑著、談笑著。豬大哥…我愛你。」粉絲們感嘆兩人昔日在節目中合演的短劇「現代嘉慶君」已成絕響，也紛紛安慰陳亞蘭，認為豬哥亮的精神會永遠留在大家的心中。

陳亞蘭撰文哀悼豬哥亮。（翻攝自陳亞蘭臉書）

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