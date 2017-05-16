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子瑜怪力打飛外星人 新歌MV「愛心舞」讓人戀愛了

2017/05/16 07:11

子瑜在新歌MV中擁有怪力，意外推飛外星人自己也很驚訝。（翻攝自YouTube，合成照）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團TWICE昨推出第4張迷你韓語專輯《SIGNAL》，同名主打歌MV昨一曝光，洗腦的歌詞、旋律，加上超萌的舞蹈，十分吸睛，加上MV中有關成員們的超能力設定，也讓不少粉絲直呼「有趣」，引起粉絲熱烈討論。


TWICE在新歌《SIGNAL》大跳「愛心舞」，從手指愛心、大愛心、小愛心一應俱全。（翻攝自YouTube，合成照）《SIGNAL》詞曲由「JYP」朴軫永一手包辦，是TWICE首次演唱「JYP」的作品，歌詞描寫女孩向心儀的人發送喜歡他的信號，但對方卻遲鈍沒有發覺。繼先前的「加油舞」、「TT」手勢，TWICE這次的新歌《SIGNAL》則祭出「愛心舞」吸引歌迷視線，從手指愛心、大愛心、小愛心一應俱全，讓網友看完忍不住大喊：「我戀愛了！」


在MV中扮演擁有怪力，可以瞬間推飛外星人的子瑜，更被粉絲封為「大力女子周子瑜」，甚至還發現身高170公分的她比外星人更高，笑點十足，網友也大讚副歌歌詞「機哩機哩」非常洗腦，預感《SIGNAL》應該會幫TWICE延續大發的氣勢。

TWICE在《SIGNAL》ＭＶ最後變成外星人，讓粉絲直呼好驚悚。（翻攝自YouTube，合成照）

（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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