穿童貞殺毛衣只貼胸貼 辜莞允渾圓雪乳辣翻！

辜莞允穿「童貞殺毛衣」，美乳翹臀齊露。（尖端出版提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「Nono」辜莞允最近推出《陪伴你的每一天》寫真書，並與攝影大師黑麵、楊筑麟聯手合作，特裝版內含物品十分值得收藏，在9日預購當下就迅速完售，沒搶到的粉絲紛紛哀號跪求再版加印。

辜莞允側面照大展性感。（尖端出版提供）

辜莞允在寫真集中突破尺度，穿上近期流行的「童貞殺」高領露背毛衣，拍攝當天僅貼胸貼就上陣，大秀渾圓雪乳加美背，性感尺度破表，自信保證絕對要讓粉絲鼻血直流！

辜莞允穿比基尼大秀性感好身材。（尖端出版提供）

寫真集收錄辜莞允的百變樣貌，耗時一年橫跨四季，從礁溪到墾丁，甚至遠赴沖繩取景拍攝。她還首次挑戰潛水攝影，雖然穿著潛水服，仍藏不住火辣身材，因為擔心拍攝時咬著氧氣管子拍起來會不好看，她果斷深吸一口氣後就丟掉管子，憋氣進行拍攝，就連教練都大讚她十分專業、敬業。

辜莞允寫真書中洋溢甜美氣息。（尖端出版提供）

問到如何在拍攝時永遠保持甜蜜燦爛的笑容？辜莞允說：「我會想像是在跟鏡頭談戀愛，鏡頭裡的我，就是粉絲看到的我，想像和鏡頭談戀愛、挑逗他、跟他互動，呈現出來的照片就會非常自然。」

辜莞允豐滿上圍相當火辣。（尖端出版提供）

《陪伴你的每一天》即將在16日正式上市，而這次也會舉辦回饋粉絲的新書簽名會，時間特地選在「520」當日，於金石堂板橋店，想要和女神來場甜蜜約會的粉絲們絕不能錯過！

辜莞允在寫真書中大秀性感好身材。（尖端出版提供）