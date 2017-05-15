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（獨家）豬哥亮最後宣傳曝光！網友、戲院齊聲重映《大釣哥》

2017/05/15 22:05

豬哥亮最後用盡生命力量宣傳《大釣哥》，網友盼望該片可以重映。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕綜藝天王豬哥亮今凌晨病逝台大醫院，享壽70歲。發行他電影遺作《大釣哥》的華聯國際，也在臉書分享豬哥亮最後一次宣傳電影的情況，他在這趟「最後的宣傳」每次被關心身體，總是要工作人員放心，笑笑著說：「別擔心，我有照顧好我自己。」貼文一出有不少網友立刻發願希望《大釣哥》重映。

華聯國際臉書表示，豬哥亮曾和該公司合作包括《大囍臨門》及《大釣哥》，尤其電影《大釣哥》更是他的心血結晶，「拍攝或宣傳過程中都能看見豬大哥親力親為的身影，令我們特別高興的是相信華聯團隊的專業。豬大哥雖然生病，仍盡最大可能地參與宣傳通告，不只是台北，更親赴屏東校園演講，就是希望藉由自己親手打造的故事能帶給我們所有影迷、觀眾更多啟發與歡樂。」

豬哥亮主演的賀歲片《大釣哥》成他最後遺作。（資料照，華聯提供）

工作人員表示，一早接獲豬哥亮過世消息時，非常心痛、震驚與難過，「想起宣傳時期，總是很擔心我們讓大哥太累，注意關心大哥身體時，他總是要我們放心，笑笑著和我們說：『別擔心，我有照顧好我自己。』大哥不只認真打拚，也一直照顧著身邊的工作人員，總要我們坐下來一起吃飯、不願我們為了工作而錯過了用餐時間。大哥一直為了電影、電視努力，您是國寶、是傳奇，留給我們許多歡笑，謝謝、謝謝。一路好走。」

由於《大釣哥》的臉書粉絲頁也轉發此PO文，不少網友立刻在文章下方留言希望電影可以重映，還有網友表示「希望可以再上映，讓票房衝破一億，讓豬大哥可以開心的往生極樂淨土」。對此華聯國際公關表示，其實今天也有戲院方來詢問「重映」事宜，不過還是要看該片版權方「玉佳娛樂」是否有此計畫。

《大釣哥》預告片：

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