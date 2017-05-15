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豬哥亮3年抗癌全記錄 醫生原說可活到這天！

2017/05/15 21:43

豬哥亮去年出院曾召開感恩茶會，感謝主治醫師梁金銅（左）及醫療團隊。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕豬哥亮因大腸癌末期，癌細胞轉移至肝臟後併發肝衰竭，今於晨間5點8分辭世，享壽70歲。豬哥亮最早在2014年5月就發現自己罹患大腸癌第二期，但因工作延誤治療黃金期，直到2016年9月病情惡化，才緊急入院開刀，術後主治醫師曾說「保固期」僅1年，但豬哥亮續命7個月後就撒手人寰。

豬哥亮得知自己罹癌後，考慮到病灶接近肛門，不願術後裝「人工肛門」影響工作與自尊，當時並未立即入院積極接受治療，而是仰賴民俗療法，並轉往宗教神明方面追求心安，癌病一拖就是2年多。

因未受妥善治療，豬哥亮大腸癌去年9月惡化，腹積水一度多達6600cc、肚子脹到48吋腰，他這才緊急入院並接受外科手術治療，共住院41天，體重從71公斤掉到56公斤，而此時大腸癌已發展至末期並轉移到肺部。

出院後，豬哥亮召開感恩茶會，感謝主治醫師梁金銅及醫療團隊，梁金銅當時說「保固期」可能只有1年，但實際上，距離去年術後僅約7個月，豬就不敵病魔辭世。

豬哥亮今年3月住進台大醫院，原本要依照療程進行第6次化療，但因身體過於虛弱，還出現感染症狀，無法進行化療。3月底院方發出病危通知，豬哥亮接受安寧療護，院方以點滴輸液為他補充營養及水分，並適時給予止痛藥，家人當時便簽下放棄急救同意書，避免豬哥亮再受插管之苦。

之後，豬哥亮病情一度在家人悉心照料與陪伴下，傳出逐漸好轉，但5月初再度進入危險關鍵期，肝功能只剩下20%功能，每天清醒時間也從4個小時、縮短剩3小時，最終在15日，因癌細胞轉移至肝臟併發肝衰竭，於睡夢中安詳辭世，不再受病痛折磨。

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