豬哥亮臨時靈堂見招牌笑容 安葬處擬規劃紀念園區

豬哥亮臨時靈堂的遺照，穿著湛藍西裝，搭配招牌馬桶蓋髮型，笑容燦爛。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／新北報導〕豬哥亮因大腸癌末期，今（15）早病逝台大醫院，遺體已在下午送往板橋殯儀館，暫時設置的靈堂下午已經撤除，正式靈堂在長江路一段9號的「龍華會館」，晚間正在趕工，預計16日中午開放供各界憑弔；家人選用的遺照，招牌馬桶蓋髮型，穿著湛藍西裝，笑容燦爛。

豬哥亮正式的靈堂晚間趕工中，預計16日中午開放。（記者何玉華攝）

協助辦理後事的新北市議員周勝考稍早表示，家屬在傍晚已經與國統集團總裁陳振豐會面，決定豬哥亮將安葬在擁恆文創園區的「立足星空」區域，園區內也考慮規劃一處場所，播放豬哥亮生前的作品等紀念性影片。

豬哥亮正式的靈堂晚間趕工中，預計16日中午開放。（記者何玉華攝）

此外，豬哥亮生前交遊廣闊，各界好友甚多，周勝考表示，治喪委員會將廣邀各界有意願的朋友一起加入，尤其希望邀請演藝工會理事長參加，一起商議後事細節，為豬哥亮精彩的一生畫下完美的句點；告別式則將等家人選好日子後，在板橋殯儀館景福廳舉行，隨後送往基隆擁恆文創園區安葬。