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首頁 > 婉君推

AV女王三上悠亞 海島寫真擠爆F奶

2017/05/15 19:17

三上悠亞就算在路邊蹲著也要秀豪乳。（翻攝自三上悠亞Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以火辣身材奪下「AV界奧斯卡」之稱的DMM成人影片大獎最優秀女優殊榮。近日，她自己搶先在Instagram曬奶照，為第3本個人寫真集買氣加溫。

三上悠亞穿上黑色比基尼狂曬好身材。（翻攝自三上悠亞Instagram）

新一代性感女神三上悠亞揚名日本AV女優界，F奶更讓她性感程度破表。她最近飛往塞班島，為自己的第3本個人寫真進行拍攝工作。從Instagram曝光的照片看來，這本寫真賣點仍是一對豪乳，因當地天氣炎熱，三上悠亞說，她可是帶著自己在泰國買的比基尼火辣上陣。

陽光、沙灘讓三上悠亞大方解放自己的性感身材。（翻攝自三上悠亞Instagram）

這幾天三上悠亞陸續在Instagram公開火辣拍攝花絮，無論黑色比基尼或者花卉細肩帶洋裝，都顯見三上悠亞真的很享受陽光與海灘，而且還疑似野外全裸露出身材，有沒有裸，就要看了寫真集才能揭曉。

三上悠亞搶先在自己的IG曝光寫真集拍攝花絮。（翻攝自三上悠亞Instagram）

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