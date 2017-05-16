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史上第一隻異形是他演的 「K-Y」潤滑液搞出黏稠感

2017/05/16 07:37

史上第一隻「異形」男星Bolaji Badejo身高208公分，身材纖細。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕新片《異形．聖約》在台創下票房佳績，系列作第一集於1971年問世，駭人怪物嚇得全球影迷為之瘋狂。

當時電腦動畫尚未發明，第一隻異形勢必得找人扮演，該片選角經理就在倫敦一間酒吧遇上當年26歲，來自奈及利亞的的Bolaji Badejo，身高208公分身材又纖瘦的他，即刻被邀進劇組。

事實上導演雷利史考特曾找過NBA球員、飾演《星際大戰》中「丘巴卡」的彼得梅休，但都沒有Bolaji Badejo適合。而為了令其他演員真的心生恐懼，雷利史考特在拍攝現場還特地幫Bolaji Badejo安排休息室，開拍前才會讓他穿上異形裝現身，營造恐怖感。

異形流「口水」是系列招牌畫面，在還無電腦動畫的時代，劇組以「k-y」潤滑液詮釋。（福斯提供）

當年的異形裝由數十件裝備構成，造價約25萬美金（約台幣750萬元），為了作出「黏液感」又不弄壞異形裝，經劇組多方嘗試發現「K-Y」潤滑液效果最好，特效師Nick Allder回憶：「當時我們買遍附近醫院和藥房所有的k-y，聽起來我們彷彿是色情狂。」

Bolaji Badejo來自奈及利亞少數的富有家庭，曾於衣索比亞、美國和英國等地讀書。然而演出史上第一隻異形並沒有讓他成名，他也在1980年回到奈及利亞，與叔叔一起經營美術館，1992年他因遺傳性鐮刀形紅血球貧血症病逝，享年39歲。

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