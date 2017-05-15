曾任板橋鎮發宮主委 豬哥亮捐獻逾百萬元

〔記者賴筱桐／新北報導〕藝人豬哥亮今天凌晨因大腸癌病逝，享壽70歲。他曾任新北市板橋區鎮發宮第3屆管理委員會主任委員，走進廟裡，清楚可見神明身上的龍袍，還印著豬哥亮捐獻字樣，但景物依舊、人事全非。廟方人員表示，豬哥亮對神明很有心，身體健康時常來參拜，如今他離開了，信眾感慨萬分。

鎮發宮主祀羅府千歲，據了解，豬哥亮早期結識板橋知名地方人士「黑龍」，和鎮發宮負責人建立交情，也和神明結下因緣，傳出羅府千歲賜藥為他續命，豬哥亮在神明指示下，接任主委職務，並號召許多粉絲成為信徒。

廟方人員說，豬哥亮2年多前接任第3屆主委，當時身體健康，時常到廟裡參拜，參加各項慶典活動，有信眾找他簽名合照，他也都爽快答應，為人親切、隨和、客氣，但近1年身體狀況不佳，加上演藝事業忙碌，比較少到廟裡走動，但大型慶典不會缺席，對神明算是很有心。

在廟方的捐獻芳名錄上，仍可見豬哥亮奉獻文轎、羅府千歲龍袍及帽子、太子神轎等，總價值超過百萬元，連豬哥亮的兒子謝順福、謝佑昀也名列其中。對於豬哥亮離世，廟方人員和信眾都感到惋惜。