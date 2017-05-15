周元明日入伍 寶兒送別金句好甜蜜～

周元明日入伍，今日在南韓《我的野蠻公主》戲劇發表會現場，擺出當兵的敬禮手勢。（KKTV提供）

〔記者吳佩樺／台北報導〕繼「長腿歐巴」李敏鎬12日入伍，另一南韓男神周元明日也要跟進當兵，主演的新韓劇《我的野蠻公主》因此提早至今日舉辦發表會，周元在現場應記者要求擺出敬禮手勢，坦言：「之前拍戲時，一直很害怕入伍令會突然下來，但現在的心情比想像中還要好。」

《我的野蠻公主》改編自南韓經典電影《我的野蠻女友》，5月29日起KKTV與南韓同步跟播。（KKTV提供）

周元和寶兒今年1月被爆交往，二人隨後大方認愛，目前感情穩定，問及寶兒怎麼看待他要入伍？周元笑說：「我還沒去過軍隊，不知道是什麼樣的情形，但是寶兒叫我健健康康、平平安安的回來。」言語間透露出甜蜜。

本劇改編自南韓電影《我的野蠻女友》，全智賢「野蠻女友」的形象深植人心，而這次飾演女主角「惠明公主」的吳漣序，很有自信地不怕被拿來比較，她說：「《我的野蠻公主》時空背景不同，所以我演出的女主角比起現代版本來說，還要更加野蠻潑辣！」5月29日起KKTV與南韓同步跟播。