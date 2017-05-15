限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

周元明日入伍 寶兒送別金句好甜蜜～

2017/05/15 17:48

周元明日入伍，今日在南韓《我的野蠻公主》戲劇發表會現場，擺出當兵的敬禮手勢。（KKTV提供）

〔記者吳佩樺／台北報導〕繼「長腿歐巴」李敏鎬12日入伍，另一南韓男神周元明日也要跟進當兵，主演的新韓劇《我的野蠻公主》因此提早至今日舉辦發表會，周元在現場應記者要求擺出敬禮手勢，坦言：「之前拍戲時，一直很害怕入伍令會突然下來，但現在的心情比想像中還要好。」

《我的野蠻公主》改編自南韓經典電影《我的野蠻女友》，5月29日起KKTV與南韓同步跟播。（KKTV提供）

周元和寶兒今年1月被爆交往，二人隨後大方認愛，目前感情穩定，問及寶兒怎麼看待他要入伍？周元笑說：「我還沒去過軍隊，不知道是什麼樣的情形，但是寶兒叫我健健康康、平平安安的回來。」言語間透露出甜蜜。

本劇改編自南韓電影《我的野蠻女友》，全智賢「野蠻女友」的形象深植人心，而這次飾演女主角「惠明公主」的吳漣序，很有自信地不怕被拿來比較，她說：「《我的野蠻公主》時空背景不同，所以我演出的女主角比起現代版本來說，還要更加野蠻潑辣！」5月29日起KKTV與南韓同步跟播。

相關新聞

推薦新聞
（影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭 （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
2017/05/15 11:01
來不及見豬哥亮最後一面 余天最後簡訊曝光... 來不及見豬哥亮最後一面 余天最後簡訊曝光...
2017/05/15 10:10
（影音）豬哥亮為何拒絕大家探病 兒謝順福說... （影音）豬哥亮為何拒絕大家探病 兒謝順福說...
2017/05/15 11:25
病房內這3字 媒體聽到豬哥亮最後一句話 病房內這3字 媒體聽到豬哥亮最後一句話
2017/05/15 15:23
余天見不到豬哥亮遺容 痛哭流涕崩喊「他老婆不讓我看」 余天見不到豬哥亮遺容 痛哭流涕崩喊「他老婆不讓我看」
2017/05/15 12:03
（影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號 （影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號
2017/05/15 13:36
生前最疼他 豬哥亮小兒子竟也沒見到爸爸！ 生前最疼他 豬哥亮小兒子竟也沒見到爸爸！
2017/05/15 16:35
豬哥亮最後一哩路 謝金燕全程相伴淚崩 豬哥亮最後一哩路 謝金燕全程相伴淚崩
2017/05/15 17:00
秀場天王都無奈辭世 豬哥亮許不了有這些共通點 秀場天王都無奈辭世 豬哥亮許不了有這些共通點
2017/05/15 11:21
豬哥亮感恩羅府千歲續命 鎮發宮將致意哀弔 豬哥亮感恩羅府千歲續命 鎮發宮將致意哀弔
2017/05/15 10:41
余天現身龍華悼豬哥亮 最後想對他說 余天現身龍華悼豬哥亮 最後想對他說
2017/05/15 11:04
豬哥亮忍大腸癌拍戲 曾說：分不清是尿還是… 豬哥亮忍大腸癌拍戲 曾說：分不清是尿還是…
2017/05/15 12:54
豬哥亮傳安葬基隆 江柏樂解密風水這樣說... 豬哥亮傳安葬基隆 江柏樂解密風水這樣說...
2017/05/15 17:11
豬哥亮中2次億餘元六合彩 多虧李亞萍起乩？ 豬哥亮中2次億餘元六合彩 多虧李亞萍起乩？
2017/05/15 13:49
子瑜疑遭猥男偷拍底褲 定延台上幫壓短裙 子瑜疑遭猥男偷拍底褲 定延台上幫壓短裙
2017/05/15 17:05
結褵22年最放心不下 豬哥亮第4任妻子陪伴遺體旁 結褵22年最放心不下 豬哥亮第4任妻子陪伴遺體旁
2017/05/15 11:37
豬哥亮老婆助念降溫8小時 謝金燕3點半護送大體 豬哥亮老婆助念降溫8小時 謝金燕3點半護送大體
2017/05/15 11:47
豬哥亮病逝 金曲歌王震驚「昨晚才聊到」 豬哥亮病逝 金曲歌王震驚「昨晚才聊到」
2017/05/15 10:33
（影音）豬哥亮棋藝高 小兒子被稱為神童 （影音）豬哥亮棋藝高 小兒子被稱為神童
2017/05/15 12:26
豬哥亮讚謝金燕不靠爸 激謝金晶：妳很普通 豬哥亮讚謝金燕不靠爸 激謝金晶：妳很普通
2017/05/15 11:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.