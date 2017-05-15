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催邵雨薇快嫁 吳慷仁爆：她喜歡硬的！

2017/05/15 17:32

《極品絕配》收視創新高，吳慷仁（右）與邵雨薇在拍戲現場「吃喜餅」慶功。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森週五華劇《極品絕配》上週收視再創新高點！劇中吳慷仁所飾演的霍廷恩，突然在眾人面前突然抓起衛芬青（邵雨薇飾）的手，對外宣布「她是我的未婚妻」，有線收視飆到2.25，吸引近80萬名觀眾收看，為同時段收視冠軍。

吳慷仁與邵雨薇今天（5/15）在拍戲現場「吃喜餅」收視慶功，恭喜邵雨薇「名花有主」，吳慷仁意有所指的開玩笑表示，希望能趕快吃到邵雨薇的喜餅，還要她不忘發喜帖炸他，兩人在慶功現場你來我往，看未來誰會先丟喜帖。

《極品絕配》收視創新高，吳慷仁（右）與邵雨薇在拍戲現場「吃喜餅」慶功。（三立提供）

許多觀眾對吳慷仁在劇中無預知的狀況下，突然要邵雨薇公開承認是自己未婚妻，直呼這舉動好霸氣。吳慷仁問邵雨薇說：「如果私下有男生突然要妳承認自己是他未婚妻，妳會承認嗎？」邵雨薇笑說：「要看自己喜不喜歡對方，如果喜歡的話當然會屈服，因為我喜歡強勢的！」吳慷仁一聽笑回：「原來妳喜歡硬的！」但話一出口便覺得不對勁，於是立馬改口說：「是喜歡硬來的！」讓現場笑個不停。

面對劇情「婆媳過招」，邵雨薇表示自己是屬於土象星座，如果遇到強勢的婆婆絕對不可能正面起衝突的，她笑說會先靜觀其變，吳慷仁這時插嘴說：「也許她會逼著男生搬出去住。」她則回：「也許會喔！但絕對會以像朋友方式相處！」吳慷仁不忘糗邵雨薇要嫁人首先學會廚藝才行，她心虛的說：「我會不停讚美婆婆的菜好好吃喔！」讓吳慷仁大喊：「好矯情！」

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