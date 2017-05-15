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豬哥亮唯一影帝獎來自中國 「女婿」悼念：借你之光

2017/05/15 17:20

黃朝亮導演（右）在臉書PO出和豬哥亮合照，手上拿著獎座。（翻攝自黃朝亮臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮今凌晨病逝台大醫院，享壽70歲。他貴為「賀歲帝」，連續8部電影累積超過13億台幣的票房，卻從未在台灣獲得任何電影獎項的提名或肯定，讓不少影人為他抱屈。《大囍臨門》導演黃朝亮今也在臉書PO照，豬哥亮唯一獲得影帝的獎竟來自中國。

豬哥亮（左）在《大囍臨門》為了女兒林心如（中），和李東學針鋒相對。（資料照，華聯提供）

豬哥亮生涯唯一的一個電影獎，正是2015年與黃朝亮合作的《大囍臨門》，讓他獲得中國浙江省的「鳳凰獎」獲得優秀男主角獎，該片林心如演他女兒，他詮釋嫁女心情有不少自我投射，黃朝亮曾大讚他悲喜交錯的演技賺人熱淚：「豬大哥沒有100分也有95分，我覺得他是金馬獎大遺珠。」

在《大囍》飾演豬哥亮女婿的李東學，今得知他病逝消息，也在微博PO文悼念：「豬大哥，第一次入台拍戲就與您結緣，借您之光，您一切的照顧與幫襯都記在了心裡…流光易逝，深深悼念，通往天國的路上祝您一路好走。」飾演豬哥亮女兒的林心如則在臉書哀悼：「一路好走。」

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