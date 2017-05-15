和林志玲擦出火花 小S：擦你屁股吧！

小S（左）和林志玲在《吃吃的愛》互尬姊妹心機。（凱擘影藝提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由蔡康永執導、「小S」徐熙娣主演的《吃吃的愛》，今天曝光最終預告及正式海報，小S在預告中堪稱「從影以來最強演技大爆發」！更和飾演姊姊的林志玲在媒體面前激烈互嗆，讓人好奇這對「姊妹」的愛恨情仇究竟會如何發展下去？

《吃吃的愛》公布正式海報。（凱擘影藝提供）

小S在片中不但犧牲美色扮超醜喪屍被暴打、試鏡過程慘遭羞辱，連身高都被拿出來比較，靠著諧星魅力爆紅搏上位後，終於有機會和林志玲飾演的明星姊妹同台，當著媒體記者的鏡頭前比拚演技，本來想假裝姊妹情深，最後一陣惱火的小S直接嗆聲：「還擦出火花咧，擦你屁股吧！」

被指姊妹擦出火花，小S（左）怒嗆「擦妳屁股吧」。（擷取自YouTube）

除了姊妹相爭，《吃吃的愛》還有更多觀眾意想不到的情節，導演蔡康永表示，娛樂圈像是一個人造花園，是在很雜亂、很荒涼的生活中故意去製造了一個溫室，裡面養了各種珍奇異獸和奇花異草，讓人忘掉外面的煩惱、以為那是一個世界。「所以這部電影裡面的娛樂圈，不止有光鮮亮麗，更有比現實更現實的人生百態。」《吃吃的愛》將於5月27日在台上映。

《吃吃的愛》終極版預告：