金馬獎頒特別獎 豬哥亮資格符合「傑出成就」

豬哥亮為台灣電影少數具有票房號召力的巨星。（資料照，華聯提供）

〔記者許世穎／台北報導〕綜藝天王豬哥亮今晨因大腸癌病逝，享壽70歲。和他合作多次的老朋友朱延平導演表示，本來還希望今年金馬獎提議他拿最佳貢獻獎，「他走了我還是希望他拿」。而金馬執委會也提供了評選辦法，就內容來看，吸金功力無人能敵的豬哥亮應符合「從事表演工作或推廣電影文化有傑出成就及特殊貢獻者」此項條件。

朱延平感嘆豬哥亮老是被觀眾嫌風格低俗，但他說文化是大家的集體回憶：「有人會說台語片低俗嗎？所謂文化就是他，我本來還希望今年金馬獎提議他拿最佳貢獻獎」，他也強調豬哥亮為台灣電影貢獻這麼多，「唉，人在的時候都沒有好好珍惜他。」

記者詢問金馬執委會了解評選辦法，特別獎的規定為凡對提昇電影技術、推動製片理念，從事表演工作或推廣電影文化有傑出成就及特殊貢獻者，可由兩個電影團體以書面連署推薦一位（每個團體限推薦一次），或由當屆執行委員兩位以書面推薦人選。

當執委會收到推薦人選後，會經過工作人員進行資格初審通過，再提報執行委員會議審議；只要出席三分之二的執行委員審議通過，便會頒發金馬獎獎座一座，且每年名額不以一名為限，獎項名稱再視每年實際需要，經執行委員會決定之。

至於今年的金馬獎評選期程，欲推薦單位須於2017年5月31日前以書面方式正式行文金馬執委會，執委會便會在資格審查後，擇期召開執行委員會議選出得獎者，並以新聞稿方式對外發布。