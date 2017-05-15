歐巴當兵去別難過 李敏鎬倡環保精神同在

李敏鎬響應愛地球活動，呼籲大家用手帕守護綠色森林。 （innisfree提供）〔記者邱巧貞／台北報導〕「長腿歐巴」李敏鎬上週正式入伍當兵，讓一票迷妹們心碎，不過，歐巴的精神依舊永遠與大家同在，他所代言的眾多商品會讓他彷彿沒離開過的出現在大家眼前。

今年6月，身為innisfree代言人的李敏鎬將響應愛地球活動，呼籲大家用手帕守護綠色森林。innisfree從2010年開始實行環保手帕活動，主張以環保手帕代替紙巾，這樣的小動作若成為習慣，將能拯救樹木，進一步減緩溫室效應，每年6月innisfree為響應愛地球、保護自然的環保概念， 都會推出環保手帕及明星商品限定版，今年以「我，用手帕守護綠色森林」為主題，推廣三款限量環保手帕，以及暢銷明星商品「綠茶籽保溼精華」和「綠茶籽水平衡面霜」都分別推出160ml和100ml的限定加大版，還有深受消費者喜愛的「舒芙蕾粉餅盒」都披上限定手帕花色，只要消費滿1000元，即可獲得限量手帕一條，花色隨機贈送。

以環保手帕代替紙巾，將能拯救樹木，進一步減緩溫室效應。 （innisfree提供） 手帕可鋪在草地上的小坐墊。 （innisfree提供） 用手帕作為裝飾包包的小配件。（innisfree提供） innisfree綠茶水平衡面霜100ml／1000元。

（innisfree提供） 今年innisfree共推廣三款限量環保手帕。 （innisfree提供）