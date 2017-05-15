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Sony超旗艦A1電視7月登台開賣 螢幕可直接發出聲音

2017/05/15 13:52

Sony A1電視機身最薄更僅7.8公厘。（記者吳佩樺攝）

〔記者吳佩樺／台北報導〕Sony超旗艦4K HDR OLED電視A1系列今日登台，預計7月開賣。最大特色是讓營幕變成了揚聲器，可直接從營幕發出聲音。

A1系列採用一體化設計，共55、65、77吋三尺寸，機身最薄僅7.8公厘。取消傳統電視支架和底座，A1系列背後的支撐板，運用纖維物料，且加入隱藏式重低音揚聲器，使整體呈現渾厚音質。搭載X1進階版處理器，整體處理效能提升40%，畫質同時大躍升。

此外，採用Android 7.0系統，操作更人性化，包括子母畫面、應用程式快速切換等，支援藍牙，可直接搭配無線藍牙耳機使用。值得一提的是，去年電視市場僅有高階4K電視才具備HDR技術，今年Sony則連Full HD電視都有HDR。

Sony超旗艦4K HDR OLED電視A1系列今日登台，預計7月開賣，售價尚未公布。（記者吳佩樺攝）Sony A1電視機身背面相當簡潔，後面的支撐板收起來即可懸掛。（記者吳佩樺攝）Sony今年電視（左）採用的新代HDR技術，跟上代（右）比較，可以發現左邊顏色層次更加明顯。（記者吳佩樺攝）

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