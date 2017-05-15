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豬哥亮辭世 南投避風港：仙佛引領、一路好走

2017/05/15 13:40
南投市慈善宮宮主黃李濟得知豬哥亮辭世噩耗，悲傷不已，並祈禱在仙佛帶領下，一路好走，病痛皆除。（記者謝介裕攝）南投市慈善宮宮主黃李濟得知豬哥亮辭世噩耗，悲傷不已，並祈禱在仙佛帶領下，一路好走，病痛皆除。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕秀場天王豬哥亮今晨大腸癌逝世，曾是豬哥亮人生低潮的避風港之1的南投市慈善宮前主委曾亮吉及宮主黃李濟2人，與其有良好的交情，得知後均感到不捨與悲傷，也希望他在修完「人生」這門功課後，一路好走。

南投市慈善宮宮主黃李濟得知豬哥亮辭世噩耗，悲傷不已，並祈禱在仙佛帶領下，一路好走，病痛皆除。（記者謝介裕攝）南投市慈善宮宮主黃李濟得知豬哥亮辭世噩耗，悲傷不已，並祈禱在仙佛帶領下，一路好走，病痛皆除。（記者謝介裕攝）

秀場天王豬哥亮生前，在南投市慈善宮廟會活動中，發放壽桃給信眾情。（資料照，記者謝介裕攝）秀場天王豬哥亮生前，在南投市慈善宮廟會活動中，發放壽桃給信眾情。（資料照，記者謝介裕攝）

　南投市慈善宮建廟迄今已30多年，20多年前，歌廳秀正夯之際，豬哥亮在台中作完秀後，在友人陪同下前來該廟參訪，當時他是「天王」級的藝人，令廟方既開心又緊張，深恐不小心得罪該巨星。

　怎料，豬哥亮竟如此親民、和藹可親，毫無巨星架勢，慈善宮前主委曾亮吉及宮主黃李濟說，自此以後，豬哥亮便定期前來該廟參拜，尤其，在人生最低低潮時期，該廟也竭盡所能提供幫助，包括心靈層面，也是豬哥亮與神明「九天聖玉帝」結緣的重要關鍵。

　廟方說，民國100年以來，每逢農曆8月24日「九天聖玉帝」聖誕，豬哥亮必定前來朝聖、祝壽，並出錢出力邀請明華團歌仔戲、布袋戲演出，如今驚傳辭世消息，一度令廟方久久無法置信，但廟方表示，豬哥亮最初罹癌時，對醫院化療十分抗拒，經其最敬愛的神明「九天聖玉帝」指示後，也才接受醫院相關療程，雖然最後結果未如人意，但至少豬哥亮已為自己、家人努力過了，期盼在眾仙佛帶領下，無憂前去造福修行。

　

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