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首頁 > 婉君推

44歲囧男終結14年長跑 與同志男友結婚

2017/05/15 13:38

吉姆帕爾森（左）經常與男友在社群網路曬恩愛。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕在《囧男大爆炸（又譯：宅男行不行）》（Big Bang Theory）演出宅男「謝耳朵（Sheldon Cooper）聲名大噪的喜劇男星吉姆帕爾森，終結14年愛情長跑，與男友步入禮堂。

吉姆與交往14年的男友Todd Spiewak被爆於美國時間週六晚上於紐約結婚，發言人翌日證實消息。2人2014年就曾爆出訂婚傳聞。

吉姆帕爾森（右）結婚了！跟男友愛情長跑14年共結連理。
（翻攝自網路）吉姆去年就在於社交網留言說認識對方是「一生最好的事」，大方放閃，昨天他向《Sunday》雜誌坦承，兩人已在紐約市政府彩虹廳辦理結婚手續。

吉姆是在2012年出櫃，當時就坦承已有交往10年的男友。先前在《Inside the Actors Studio》專訪中，吉姆還說兩人是在卡拉OK上相遇，當時他甜蜜說道：「我跟老公是在2002年一場盲目約會（Blind date）上認識，當時我們的第一首歌是I Found Someone》。」他還打趣說：「還好他之後再也不帶我去唱KTV了。」

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