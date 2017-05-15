《豬哥秀》救收視 華視：永遠感謝豬大哥

《華視天王豬哥秀》短劇畫面。

（華視提供）〔記者楊明怡／台北報導〕《華視天王豬哥秀》是豬哥亮生前主持的最後一個電視節目，自2014年12月21日起播出76集。該節目為華視創下近年少有的好成績，華視今（15）日以新聞稿向豬哥亮致上最高敬意，表示華視全體同仁永遠不會忘記豬哥亮對華視的貢獻，「感謝豬大哥在華視低潮時期，為我們帶來沸點、帶來人氣、帶來收視好成績，更重要的是，為觀眾帶來歡樂與溫暖，我們感恩再感恩！」

《華視天王豬哥秀》首集平均收視率為3.66％，創華視多年來週日綜藝節目收視率最佳紀錄，勇奪全國冠軍，收視最高點落在豬哥亮和陳亞蘭合演的古裝短劇「現代嘉慶君」，創下單分鐘4.79％的高收視率。該節目收視穩定，去年5月29日播出的最後一集，收視平均為3.01%。

豬哥亮喜感十足，反串演出總能逗得觀眾笑聲連連。

（華視提供）華視總經理郭建宏亦為「映畫傳播」的董事長，豬哥亮復出後主持的《萬秀豬王》、《華視天王豬歌秀》節目，都由映畫製作。聽聞豬哥亮過世，郭建宏十分哀傷不捨，表示「 雖然後來豬大哥因個人既定的眾多規畫，結束了與華視的合約，在華視的演出暫時劃下句點，但是華視的大門一直為他敞開，永遠等待並歡迎他的回歸，也一直祈禱他能康復，快點再站在舞台上；豬大哥過世，我們真的是很哀傷，也很遺憾台灣演藝圈又痛失了一位奇才。」