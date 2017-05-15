限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

《豬哥秀》救收視 華視：永遠感謝豬大哥

2017/05/15 13:07

《華視天王豬哥秀》短劇畫面。
（華視提供）〔記者楊明怡／台北報導〕《華視天王豬哥秀》是豬哥亮生前主持的最後一個電視節目，自2014年12月21日起播出76集。該節目為華視創下近年少有的好成績，華視今（15）日以新聞稿向豬哥亮致上最高敬意，表示華視全體同仁永遠不會忘記豬哥亮對華視的貢獻，「感謝豬大哥在華視低潮時期，為我們帶來沸點、帶來人氣、帶來收視好成績，更重要的是，為觀眾帶來歡樂與溫暖，我們感恩再感恩！」

《華視天王豬哥秀》首集平均收視率為3.66％，創華視多年來週日綜藝節目收視率最佳紀錄，勇奪全國冠軍，收視最高點落在豬哥亮和陳亞蘭合演的古裝短劇「現代嘉慶君」，創下單分鐘4.79％的高收視率。該節目收視穩定，去年5月29日播出的最後一集，收視平均為3.01%。

豬哥亮喜感十足，反串演出總能逗得觀眾笑聲連連。
（華視提供）華視總經理郭建宏亦為「映畫傳播」的董事長，豬哥亮復出後主持的《萬秀豬王》、《華視天王豬歌秀》節目，都由映畫製作。聽聞豬哥亮過世，郭建宏十分哀傷不捨，表示「 雖然後來豬大哥因個人既定的眾多規畫，結束了與華視的合約，在華視的演出暫時劃下句點，但是華視的大門一直為他敞開，永遠等待並歡迎他的回歸，也一直祈禱他能康復，快點再站在舞台上；豬大哥過世，我們真的是很哀傷，也很遺憾台灣演藝圈又痛失了一位奇才

推薦新聞
獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
2017/05/15 06:43
糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
2017/05/15 07:42
為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
2017/05/15 07:47
綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟 綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟
2017/05/15 06:58
（影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭 （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
2017/05/15 11:01
來不及見豬哥亮最後一面 余天最後簡訊曝光... 來不及見豬哥亮最後一面 余天最後簡訊曝光...
2017/05/15 10:10
豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了 豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了
2017/05/15 08:53
豬哥亮遺體運抵葬儀社 兒女隨侍在側 豬哥亮遺體運抵葬儀社 兒女隨侍在側
2017/05/15 08:13
（影音）豬哥亮為何拒絕大家探病 兒謝順福說... （影音）豬哥亮為何拒絕大家探病 兒謝順福說...
2017/05/15 11:25
余天見不到豬哥亮遺容 痛哭流涕崩喊「他老婆不讓我看」 余天見不到豬哥亮遺容 痛哭流涕崩喊「他老婆不讓我看」
2017/05/15 12:03
醫師證實 豬哥亮睡夢中逝世 醫師證實 豬哥亮睡夢中逝世
2017/05/15 08:28
歌廳秀到豬哥秀 「豬式幽默」燃燒32年 歌廳秀到豬哥秀 「豬式幽默」燃燒32年
2017/05/15 07:38
悲慟！謝金晶印尼接噩耗 今返台奔喪 悲慟！謝金晶印尼接噩耗 今返台奔喪
2017/05/15 07:57
曾勸豬哥亮戒賭 邢峰嘆：就是不聽！我能怎麼樣？ 曾勸豬哥亮戒賭 邢峰嘆：就是不聽！我能怎麼樣？
2017/05/15 08:01
豬哥亮歌廳秀進帳數千萬 同台高凌風成絕響 豬哥亮歌廳秀進帳數千萬 同台高凌風成絕響
2017/05/15 07:39
謝金燕曝光爸爸遺願 幫豬哥亮「換上帥帥衣服」 謝金燕曝光爸爸遺願 幫豬哥亮「換上帥帥衣服」
2017/05/15 09:54
豬哥亮惹火第2任妻 「難堪過往」病逝消散 豬哥亮惹火第2任妻 「難堪過往」病逝消散
2017/05/15 07:45
主持一時恩師一世 侯怡君「豬哥亮待我如親生」 主持一時恩師一世 侯怡君「豬哥亮待我如親生」
2017/05/15 08:12
謝金燕悲慟奔喪 520赴美演出恐生變 謝金燕悲慟奔喪 520赴美演出恐生變
2017/05/15 08:14
豬式幽默成絕響 南部家人6個字描述這一生 豬式幽默成絕響 南部家人6個字描述這一生
2017/05/15 08:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.