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朴有天勞斯萊斯護愛 大街摟抱富女友放閃

2017/05/15 13:20

朴有天與未婚妻在街上摟抱放閃，手裡還拿著一根香菸。（翻攝自Dispatch）〔記者陳立妍／綜合報導〕韓星朴有天去年捲入性侵疑雲，雖事後4案皆以無懸疑宣布結案，但形象已回不去，還未退伍的他上月被爆與小他3歲的南洋乳業創辦人外孫女的黃荷娜熱戀ing，小倆口預計9月結婚，日前朴有天也帶著千金女友現身友人的聚會，並在大街上摟抱放閃，感情甜蜜。

根據《Dispatch》報導，11日朴有天帶著未婚妻黃荷娜參加友人在江南區某餐廳舉辦的聚會，朴有天到餐廳外頭抽菸時，黃荷娜也跟著愛相隨，過程中兩人除了親暱並肩聊天，不時還高調摟抱放閃，黃荷娜甚至還深情望著朴有天，伸手摸摸他的臉，儼然一副幸福小女人的模樣。

之後，朴有天讓黃荷娜坐著自己的勞斯萊斯先離開，並對著車內的未婚妻叮囑「你先回去」，隨後依依不捨地對著黃荷娜揮手告別。此外，朴有天將於8月退伍，9月10日迎娶黃荷娜。

朴有天到餐廳外抽菸，黃荷娜也愛相隨陪伴。（翻攝自Dispatch）黃荷娜親暱摸著朴有天的臉頰。（翻攝自Dispatch）之後兩人一起返回餐廳。（翻攝自Dispatch）朴有天讓黃荷娜坐著自己的勞斯萊斯先離開。（翻攝自Dispatch）

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