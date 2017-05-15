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曾8連逼謝金燕破冰 豬哥亮遭疑炒作父女情仇

2017/05/15 12:35

謝金燕（資料照，記者胡舜翔攝）
［記者鍾智凱／台北報導］豬哥亮大腸癌辭世，享壽70歲，生前他一了心願，翻臉的女兒謝金燕趕來病榻，父女破冰，外界卻曾質疑這對父女在炒作。

算算2人互不相見槓了18年，但期間卻也曾出現聯繫，譬如豬哥亮曾放話要斷絕父女關係，曾因《華視天王豬哥秀》收視不佳，怪謝金燕不來上節目，但去年小巨蛋演唱會又送22花籃道歉；謝金燕方面雖避不見面，但她前年曾試圖會面豬哥亮，還送上BURBERRY外套與親筆家書，最終父女陰錯陽差未見面，破冰之路一直失敗，停留在雙方隔空放話。

豬哥亮（翻攝自臉書）有一說是因為父女見面方式談不攏，因為謝金燕考量母親林見如感受，不願公開見面，但豬哥亮就是想要公開見面，豬哥亮為了逼謝金燕做出這場「世紀破冰」，8度隔空喊話要謝金燕出來，卻一直等不到，最終直接飆粗口，且2年前生日前夕，還將謝金燕的家書公諸於世，此舉導致謝金燕失控淚崩。

去年謝金燕在小巨蛋自揭家醜家醜後，接下來的高雄場演唱會馬上受益，票房翻倍，的確是有撈到翻臉財；這些年豬哥亮演電影、主持節目，每每也因遲遲未與謝金燕破冰，而一直成為媒體話題，結果導致外界質疑父女情仇有炒作之嫌。

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