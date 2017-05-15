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（影音）豬哥亮棋藝高 小兒子被稱為神童

2017/05/15 12:26

萬丹水流仙姑寺是豬哥亮出國深造時常來的地方，得知豬哥亮病逝，信徒不捨。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／萬丹報導〕豬哥亮今晨病逝的消息傳出，萬丹鄉水流仙姑寺廟公李明縣一大早就向仙姑廩報豬哥亮病逝的消息，許多信徒都覺得很好惜，李明縣說，豬哥亮棋藝很高，愛喝西瓜汁，曾經和豬哥亮一起釣魚的雄哥說，釣魚時豬哥亮常常深思，當時的心情很沈重。

廟公李明縣說豬哥亮出國深造時常到這裡聊天。（記者葉永騫攝）

　曾經是豬哥亮「出國深造」棲身處所之的水流仙姑寺一大早信徒得知豬哥亮病逝都議論紛紛，認為台灣少了一個國寶級的人物，以往在豬哥亮住院時不太談論事情的廟公李明縣，今天也開口說出豬哥亮在這裡深造的生活點滴，指出豬哥亮深造的時候常帶著小兒子謝佑穎到寺內來玩，從上午9點多來到下午16時許才離開，豬哥亮的棋藝很好，常指導小兒子謝佑穎下棋，當時謝佑穎才讀幼稚園中班就能夠和大人下象棋，棋藝驚人，被信徒稱為神童。

　李明縣指出，豬哥亮很隨和，天氣炎熱時愛喝杯西瓜汁，由於他和信徒混得很熟，許多信徒粉絲常帶吃的東西到廟裡來和豬哥亮分享，大家一起吃吃喝喝快樂的聊天，有時談談六合彩的明牌、打打小麻將，「出國深造」期間看的出心中想的都是家人和家庭，今天知道豬哥亮病逝，一大早上香時就稟告仙姑，請神明多加協助豬哥亮。

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