太不科學啦！許維恩63歲媽像少女

許維恩現與「KID」林柏昇穩定交往中，是不少人心中的女神。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人許維恩擁有天使臉孔以及魔鬼身材，家庭基因優良的她還有2個漂亮姊姊許路兒和菲菲，3姊妹都各擁有高人氣。昨天是母親節，許維恩也應景曬出一張母女合照，其中媽媽的嫩臉完全不像是超過60歲的樣子，令網友紛紛表示：「找不到媽媽。」

許媽媽站在許維恩（左）及許路兒（右）中間，美貌一點都不輸女兒。（翻攝自IG）

許維恩母親節當天在Instagram上發文，分享一張與媽媽及許路兒的合照：「親愛的媽咪！母親節快樂！只希望你永遠都平安健康！我們永遠愛你！」據悉年約63歲的許媽媽照片裡，站在2個漂亮女兒中間卻不失姿色，緊緻的嫩臉加上妹妹頭瀏海，完全看不出來已經超過60歲，網友紛紛留言大讚一家人的神基因：「媽媽好不科學」、「根本三姊妹吧！」